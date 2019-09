La oferta de Rivera

Albert Rivera ha despertado de la pesadilla que le están proporcionando los sondeos con una oferta útil que pone a prueba a Sánchez y que evitaría las urnas. Las condiciones esgrimidas por el líder de Ciudadanos son perfectamente asumibles pero tienen la particularidad de volverse falsamente tornadizas a la primera de cambio. El presidente en funciones se ha apresurado a responder que los términos exigidos para la abstención en la investidura ya se cumplen. No es así. Según él, en Navarra la candidata socialista gobierna sin presión constitucional por parte de sus socios nacionalistas y de Bildu, que se abstuvo para abrirle paso a Chivite. Lo que Rivera pide es la ruptura del pacto actual y una coalición entre el PSOE y Navarra Suma, que ganó las elecciones. No hay intención, recalca Sánchez, de subirles los impuestos a las familias de clase media, y el artículo 155 se aplicaría sin remilgos en Cataluña si fuera imprescindible hacerlo de nuevo. Ha callado sobre la posibilidad del indulto a los presos del procés en el caso de que fuesen condenados, otra de las condiciones para garantizar la abstención. La oferta llega in extremis aunque a tiempo, pero a Pedro Sánchez todo lo que no sea un cheque en blanco da la sensación de que le resbala. Igual sucedió en la no negociación con Unidas Podemos. Prefiere que unos se echen a un lado y que otros le voten gratis total: eso o arrastrar al país a la repetición electoral. Nunca tuvo un candidato de mayoría tan exigua tantas oportunidades de evitar las urnas, pero pudiendo elegir entre las dos aceras parece dispuesto a tirar por la calle del medio.