Nadie ha vuelto a hablar de ello, pero en las empresas sigue generando conflicto el registro de jornada laboral. Por mucha polémica, hay que recordar que ya era una norma obligatoria para todas las empresas que tuvieran empleados con jornada a tiempo parcial. Y es que en lo que todavía no han caído muchos empresarios es que en caso de conflicto, si no hay registro horario, el empleado a tiempo parcial pasa a jornada completa. Directamente. Sí, así es. Lo denuncian los propios empleados.

Ya hay sentencias judiciales en este sentido. En Castilla y León, en un conflicto entre una empleada y su empleador, que tenía una deuda de varios meses de salario y vacaciones pendientes al finalizar contrato, al no existir registro de horas, la liquidación tuvo que hacerse como si se tratara de una jornada completa. Las inspecciones están machacando a más de uno.

Así lo dice el artículo 12.4c del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al registro de la jornada laboral. Lo cierto que muchas empresas no se han tomado este registro en serio, pero la realidad es que todas aquellas que tengan empleados a tiempo parcial tendrían que llevar tiempo registrando las jornadas de sus empleados, y muchas no lo están haciendo. Y si no, pues ojo a las sanciones por no tener dicho registro. Como dicen en La Gomera, que cada cual cargue con sus pantanas.