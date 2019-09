"Humanizar la sanidad, único objetivo de la legislatura". Esta frase, de largo recorrido y de enjundia política, la pronunció en su toma de posesión Teresa Cruz, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ignoro si este enunciado ha sido bien pensado por la consejera, porque no es fácil abordarlo, y menos darlo por concluido en esa fecha que se ha marcado, además, como único objetivo. Deseamos que no sea el fracaso y la frustración el fruto que recoja al término de su mandato, porque el campo de la sanidad tiene muchos vértices donde cada uno tiene su protagonismo y exigencias.

En este campo, y refiriéndonos al contacto medico-enfermo, no basta con el conocimiento científico por parte del profesional, sino que este tendrá que desarrollar ciertas habilidades especificas, donde la experiencia y visión del mundo son tan necesarias como hacer una traqueotomía de urgencia. De ahí que la única herramienta que permite la comunicación entre el medico y el enfermo es el diálogo; pero esta cuestión que parece baladí, y que tiene una importancia decisiva y hasta vital, se encuentra instalada en la ausencia.

Cuestión que hay que abordar no solo en los hospitales, sino en aquellos centros habilitados para la Asistencia Primaria y Especializada. Hay profesionales que reúnen esta característica, pero cuando se falla, no es por su parte sino por la dinámica de una asistencia tecnológica, programática y protocolizada que alejan al profesional del enfermo. Este pregunta, ¿qué sentido tiene su enfermedad? ¿Qué espera de ella, si morirá o está disponible para afrontar una vida sana? Preguntas que se diluyen en la mente de muchos enfermos y no llegan a interlocutor alguno.

Es necesario que se deje de asumir al enfermo como un número, y menos como una cosa. Es prioritario, además, que el contacto que se pueda tener con los centros sanitarios por medio de las recepciones sea acogedor, dejando atrás respuestas simplonas y hasta antipáticas. Si la recepción no es grata podemos imaginar que lo que puede esperarnos, tras pasar ese umbral mal encarado, puede ser más menos igual.

Lo mismo que existen espacios en los hospitales, pongo por ejemplo la sala de espera de los pacientes oncológicos, que entendiendo que los búnker y los aceleradores lineales tienen que estar perfectamente aislados y protegidos en los sótanos de las instalaciones, no por ello debe someterse a los enfermos a ese espacio lúgubre, puesto que bien pudieran estar en salas más alegres, un par de pisos más arriba, donde se estimule la esperanza y el acogimiento.

Es difícil humanizar lo que lleva un marchamo de deshumanización por la propia dinámica científica y por las exigencias de las estadísticas, pero el que acude a la sanidad, debe no solo llevarse la curación, sino, además, una serie de consideraciones y consejos que muchas veces por las premuras, de que pase el siguiente, se dejan orillados siendo la frustración lo que abre el camino hacia su domicilio.

Es complicado, además, abordar el problema, pero para ello la Consejería debería dotarse de recursos humanos, más allá de los que están trabajado en precario, en un órgano político y de gestión, vamos a llamarlo Viceconsejería del trato, mantenimiento y recomendación al enfermo, para que esto al menos comience a caminar. Si no fuera así y el continuismo más o menos solapado sea lo que nos espera, entiendo que el objetivo de la Consejería de Sanidad será inalcanzable.

Y sucederá lo mismo de siempre: promesas políticas plenas de palabras rimbombantes, pero que al final o al principio se las lleva el viento.