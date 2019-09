Lope Afonso

Exalcalde de Puerto de La Cruz. Un señor, buena persona y un político de los que ya no quedan. Lo conozco ya hace años y no me sorprende su decisión de abandonar totalmente la vida política, su trayectoria en el PP (era el número dos de la formación en Canarias), después de que un juzgado le haya inhabilitado nueve años para responsabilidades públicas por la adjudicación de unos mercadillos siendo concejal.

Un caso que no es de corrupción, un caso menor, un caso, puede que con alguna decisión errónea de tipo administrativa. Pero meterle a un tipo nueve años por que se ha equivocado él o algún empleado público es una pasada. La vida política se ha judicializado hasta unos extremos que dentro de poco nadie querrá dedicarse a ello.

Y no se trata de justificar a nadie, pero me temo que en este caso está pagando justo por pecador. El señor Afonso no ha robado, le conozco, es incapaz de robar un polvorón, no se ha apropiado de nada ajeno, no ha perjudicado al erario público. Adjudicó unos mercadillos con informes técnicos (fíjate tú qué delito) creyendo que hacía lo correcto. Ahora tendrá que recurrir la sentencia y seguramente en unos años le darán la razón, pero han acabado con su carrera política. Ánimo Lope. Siempre te consideré buen gestor, pero ¿sabes? eres mejor persona. Y en el fondo, y te lo digo por experiencia, es lo que importa.