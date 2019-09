Se dice que los adversarios están en otros partidos políticos, pero que los verdaderos enemigos se encuentran en el tuyo. En PSOE hay liada una importante con el candidato a la Presidencia de la Autoridad Portuaria de esta provincia. Primero se habló de Julio Cruz, pero decayó, porque sería como echarle foferno a la gente de ASG en el pacto de las flores. O sea, que no. Después salió Elías Castro Feliciano. Pero debe haber movida, porque hay quienes están soltando por ahí el nombre de José Segura. Va a ser que no, porque Segura no se distingue por dejar a medias los trabajos en los que entra y en estos momentos tiene proyectos que en los próximos dos años van a transformar Casa África en una herramienta muy poderosa en las relaciones de España y Canarias con el vecino continente. Pero hay demasiada gente acostumbrada a lanzar nombres para echar tinta de calamar y emborronarlo todo.