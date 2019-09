Lo que se debe

Los acuerdos extrajudiciales se negocian cuando no hay juicio. Cuando lo que se tiene es una sentencia favorable lo suyo es pedir que se ejecute. Madrid debe a Canarias mil y pico millones de euros -no quinientos- del convenio de carreteras y sus intereses de demora. Y un tribunal condenó a Madrid a pagar lo que le sisó indebidamente a Canarias. Todo lo que no sea eso es un enjuague. Que haya diálogo entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional es bueno. Pero lo que procede es que se le explique muy clarito cómo y cuándo se va a cobrar toda la pasta que nos escamotearon. Ahí cabe negociar las mejores condiciones para nuestra comunidad y la posibilidad de usar ese dinero para financiar servicios públicos. Cualquier otro relato que no sea ese -por ejemplo, aceptar menos dinero a cambio de cobrar deprisa y corriendo- sería un error.