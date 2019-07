La "cara oscura" de la Luna

Coordinadora de sección: Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez

Ayer celebramos los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna a bordo del Apolo 11 . Eran las 22:56 en Cabo Cañaveral cuando Neil Armstrong pisaba por primera vez la superficie de nuestro satélite (Buzz Aldrin lo haría 15 minutos más tarde). Las misiones Apolo tuvieron un impacto sin precedentes en la ciencia y la tecnología. Sin su legado, el desarrollo de la aerodinámica, las telecomunicaciones o la computación no se habría modernizado a la velocidad que lo ha hecho: un teléfono móvil actual tiene más memoria que el ordenador a bordo del Apolo 11. Además de ello, la llegada de la humanidad a la Luna revolucionó la percepción de nosotros mismos. En plena guerra fría el planeta entero pudo seguir este hito a través de la televisión, en vivo y en directo. Las imágenes de la Tierra, como suspendida en la inmensidad del espacio, nos hicieron reflexionar acerca de nuestro lugar en el Universo y darnos cuenta de que aquel planeta, frágil y bello, era el hogar de todos. Esto creó una especie de esperanza colectiva que inspiró multitud de películas y series de televisión y despertó la imaginación de músicos como David Bowie, que publicó en 1969 su famoso Space Oddity , o de la banda Pink Floyd, que en 1973 lanzó el que, hasta la fecha, es el tercer álbum más vendido de todos los tiempos : The Dark Side of the Moon ("El lado oscuro de la Luna").

El lado oscuro de la Luna forma parte de la creencia, muy extendida, de que existe una parte de la Luna que no recibe radiación solar . En realidad esto no es cierto. La Luna no tiene una cara oscura, sino que toda su superficie recibe la luz del Sol en algún momento. Lo que sí es cierto es que la Luna nos muestra siempre la misma cara, por lo que sí existe una cara "oculta" de la Luna. El motivo de ello es que el tiempo empleado por nuestro satélite en completar un giro en torno a su eje es el mismo que el tiempo necesario para completar una órbita al alrededor de la Tierra. Antes de que os sorprendáis por la gran coincidencia, os diré que esto no es, en absoluto, producto de la casualidad y que tiene su origen en algo tan familiar para nosotros como la fuerza de la gravedad.

Justo tras la formación de la Luna, hace unos 4500 millones de años, esta giraba sobre sí misma bastante más rápido de lo que lo hace hoy en día. Como consecuencia, los días en la Luna eran muchísimo más cortos: se estima que duraban solo 2,3 horas, justo el tiempo que estuvo Neil Armstrong sobre su superficie. Además, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Si Neil Arsmstrong hubiera dado su gran paso para la humanidad entonces, hubiera visto salir y ponerse a nuestro planeta por el horizonte en lugar de verlo sin movimiento, como suspendido en el espacio.

Sin embargo, debido a su proximidad con la Tierra, la rotación de nuestro satélite fue paulatinamente frenada. Para entender este fenómeno necesitamos recordar que la fuerza de gravedad entre dos cuerpos depende fuertemente de la distancia entre ellos, de tal forma que la atracción gravitatoria disminuye muchísimo cuando la distancia aumenta. Esto provoca que la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna sea mayor sobre la cara visible, más cercana a nosotros, y menor en la zona posterior. Como consecuencia, la Luna se deforma como si fuera una pelota de rubgy Lo mismo le sucede a la Tierra (la fuerza gravitatoria es recíproca), lo que provoca el movimiento de las grandes masas oceánicas y, por lo tanto, las mareas.

Cuando la Luna giraba más rápidamente sobre su eje, la parte "estirada" por la atracción con la Tierra pronto se movía en l a dirección de giro y dejaba, por tanto, de estar "mirando" exactamente hacia nuestro planeta, mom ento en el cual otra área de la superficie lunar tomaba su lu gar y era la que se posicionaba de cara a la Tierra, sie ndo a su vez "estirada" hacia ella. Los materiales ejercen una resistencia al cambio de forma: tardan un rato en volver a su posición normal después de ser deformados. Por tanto, la parte de superficie lunar que había sido estirada un instante antes, al pasar justo por la línea visual directa con la Tierra, conservaba esa deformación mientras continuaba su giro y, como consecuencia, permanecía un poco más cerca de nuestro planeta que la zona de la superficie lunar que aún no había llegado a mirar directamente a la Tierra. Este efecto asimétrico fue generando una oposición neta a la rotación de la Luna, la cual se ralentizó. Además, por las mismas leyes físicas por las cuales un patinador que quiere frenar su giro alarga los brazos, la Luna respondió a este frenado producido por nuestro planeta alejándose de él.

Al cabo de millones de años, esto provocó que se sincronizaran los períodos de rotación de la Luna en torno a sí misma y de translación en torno a la Tierra, haciendo que el punto de menor distancia, la zona deformada, sea siempre la misma. Como hemos dicho antes, la Luna también produce este efecto sobre la Tierra, lo que hace que ambas se estén alejando con el tiempo. Si la Luna alcanzó el acoplamiento de marea con la Tierra mucho tiempo atrás es debido a su pequeña masa. Con el tiempo la Tierra también terminará ofreciéndole siempre la misma cara a la Luna y las dos girarán como tomadas de las manos.

El efecto de rotación sincrónica ocurre en otros lugares del Sistema Solar. Por ejemplo, los cuatro satélites principales de Júpiter, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto , giran de forma sincrónica con su órbita por lo que se produce el mismo efecto que con nuestra luna : siempre muestran la misma cara hacia el planeta en torno al cual giran.

Patricia Sánchez Blázquez