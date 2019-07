Reservas sobre una tasa

Hace unos días, a raíz de un comentario de un servidor sobre la tasa turística que -salvo sorpresa- formará parte del programa político del próximo Gobierno autonómico, los responsables de comunicación de Nueva Canarias tuvieron la amabilidad de remitirme el proyecto legislativo que en dos ocasiones distintas -aunque en versiones ligeramente disímiles- habían presentado en el Parlamento de Canarias. Quizás he sido lo suficientemente torpe -para variar- y he conseguido confundir a gente de NC, porque nunca me he opuesto a una tasa turística en las islas: solo he expresado mi escepticismo sobre el hipotético éxito de su objetivo. Existe una realidad previa y evidente que Román Rodríguez ha subrayado en repetidas ocasiones: la tasa turística es un instrumento recaudatorio establecido en medio mundo, y no solo en los destinos turísticos. Muchas ciudades norteamericanas, por ejemplo, imponen una tasa a los visitantes -a los visitantes extranjeros y a los que provienen del estado colindante- que se suele situar entre los diez y los cuarenta dólares diarios, que cargan los hoteles y las pensiones automáticamente en la facturas a sus huéspedes. En todas partes, por supuesto, el motivo es básicamente recaudatorio, pero se argumentan razones complementarias, como evitar la congestión que muchas veces produce el turismo en el transporte y la circulación.

La instauración de una tasa turística, sin embargo, no está exenta de críticas y desconfianzas, expuestas muchas veces por patronales hoteleras y agentes turísticos en Cataluña o Baleares, y que se intensifican en coyunturas potencialmente amenazadoras, como las que vive Canarias, con 120.000 turistas menos en el primer semestre del año. Preocupa que los hoteles y apartamentos que funcionen legalmente se deban convertir en recaudadores cuando las miles de plazas del turismo vacacional -gente que alquila informalmente su apartamento- se librarán de la nueva tasa. Preocupa que el Gobierno regional, a medio o largo plazo, termine por no respetar el carácter finalista de la tasa -que debería revertir en rehabilitación de la planta y de las infraestructuras turísticas- y la dedique a otra cosa cualquiera. Preocupa que no exista un compromiso de estabilidad impositiva, y que el euro y medio por persona y día de hoy se convierta en cinco o diez euros en pocos años, cayendo en la tentación de exprimir más a los turistas cuanto menos sean. No son asuntos menores ni la expresión de un monstruoso egoísmo por parte del sector empresarial turístico, sino argumentos y reservas que se deben atender y aclarar, y no solo en el texto de la futura ley, sino en el diálogo entre administraciones públicas, empresarios y sindicatos.

El turismo canario necesita recursos financieros, no para atender las exigencias promocionales, que es lo único que ha interesado a los poderes públicos en los últimos treinta años, como si las grandes cadenas hoteleras y touroperadores no estuvieran obligados a invertir su propia pasta en proyectar su oferta. Los necesita, por ejemplo, para disponer de una plantilla suficiente de inspectores turísticos -la actual es patética- o para especializar más y mejor a la policías locales en funciones de policía turística. Las necesita incluso para poner en marcha de una vez un procedimiento eficaz para devolver el IGIC a los turistas de fuera de la UE, lo que podría suponer más de 100 millones de euros anuales en el PIB regional, según el operador internacional Global Blue. La tasa turística puede ser una eficaz palanca inversora o una molestia tributaria sin verdadera rentabilidad social.