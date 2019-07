Magnífica la serie "Hierro", policiaca, rodada en la isla, con unos paisajes incomparables, en su mayoría con actores canarios. Los pelos de punta y emoción pura al ver en pantalla los lugares en los que has estado. Emitida en una plataforma privada, alguna gran cadena se estará tirando de los pelos por no haberla comprado. Un guion extraordinario con gran repercusión para la isla, para Canarias. No tiene precio.

El tema del habla canaria, dulce, con nuestros dejes y modismos, es maravilloso. Expresiones como "bobo mierda" o "semejante machango" salen en la serie. Por supuesto no falta el "mi niñ@", eterno símbolo de cariño entre los que lo usamos todos los días en esta tierra. Pero lo de "bobo mierda" es incomparable. Un término hasta simpático. Dudo mucho que en otro lugar de España se use esa combinación de palabras para referirse a alguien.

Un "bobo mierda" es un tolete. En otro palabro canario, un guanajo. ¿Un singuango?. Belillo es un bruto más bien. ¿O prefieren canchanchan? Los hay chafalmejas también. Ya ven la riqueza de nuestra habla. El peninsular diría un "tonto del culo". En otros sitios de las islas dicen un "bamballo". ¿Ven? Si es que tenemos de todo. Pero "bobo mierda" me puede. Al decirla se suele acompañar de un cogotazo. Y queda hasta gracioso. Y por cierto, si pueden, no sé pierdan la serie. Quedarán atrapados.