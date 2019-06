Homenaje a las antiguas lecheras

El vecindario de Valle Jiménez, Valle Tabares y Los Campitos ha dedicado un sobrio monumento a las abnegadas mujeres que durante muchos años repartieron a diario la leche en nuestra ciudad y en Santa Cruz de Tenerife, las clásicas lecheras, representadas todas ellas en siete supervivientes de entonces: Berta y Nélida Suárez Melián, Margarita Martín Rojas, Peregrina Bèthencourt de la Rosa, Coralia Melián Alonso, Gabriela de la Rosa Díaz y Antonia Suárez Melián, algunas ya nonagenarias.

La iniciativa partió del entusiasta vallejimenero don José Melián, con la inmediata adhesión de sus convecinos, que sufragaron en su totalidad el monumento. Reproduce un cazo o cacharro como los que utilizaban las lecheras, en metal galvanizado, de un metro cuarenta centímetros de alto por sesenta centímetros de diámetro. Se alza algo inclinado sobre sencillo pedestal, como si comenzara a verter su contenido, en este caso el de la gratitud y la memoria. Es una obra modesta, como ellas, pero de clara significación simbólica, un reconocimiento genuinamente popular.

El reparto diario de la leche era muy sacrificado: caminatas desde el amanecer por veredas, trochas y atajos, casi intransitables a veces, y luego por calles y callejas de las dos ciudades, igual si hacía buen tiempo que si llovía a cántaros, lo mismo bajo soles inclementes que entre grandes ventoleras. Los cazos de la leche los llevaban sobre la cabeza, en cestas de mimbre, cañas, follao y varas rajadas de castaño, en las que cabían hasta cuatro cacharros de ocho litros cada uno, y uno más pequeño, de cuatro o cinco litros, según Isidoro, uno de los hijos del maestro latonero Wenceslao Yanes, afamado artesano del latón que fabricó centenares de esas vasijas en su taller lagunero de la calle de Herradores. No pocas lecheras cargaban, por tanto, hasta treinta y seis litros de leche sobre la cabeza, además de algún otro cazo menor en la mano, y la imprescindible medida, el recipiente de hojalata para despacharla.

La estampa de estas mujeres en el paisaje insular con la cesta colmada de cazos era inconfundible: saya hasta los tobillos, blusa abotonada, delantal blanco con ribete de piquillo, pañuelo dejando ver el óvalo del rostro atezado por fríos y calores; sombrero de hoja de palma de ala ancha, ruedo de tela gruesa para acomodar bien sobre la cabeza la pesada carga, y la mayoría con alpargatas de lona o esparto, para mejor caminar por tan desiguales parajes.

Se asegura, pero no ha aparecido documento que lo certifique, que, al despuntar cada mañana, las lecheras del Rodeo, San Lázaro y Las Gavias se reunían en las inmediaciones de la lagunera iglesia de la Concepción, para ir al encuentro de las que bajaban de Las Montañas, Chinamada, Las Carboneras y Las Mercedes y, en el ramal de Jardina, desde la Cruz de los Álamos, seguir, unas a la ciudad y otras a Santa Cruz por el conocido como camino de Las Lecheras, con parada obligada en las inmediaciones del barranco de Las Goteras, donde se incorporaban las de los valles, hasta alcanzar la capital por atajos varios. Este itinerario sin embargo no lo comparten algunos moradores de los valles, que dicen conocer bien otra ruta, la de sus abuelas, madres y otras parientas. No es cuestión de entrar ahora en dimes y diretes. Dejémoslo estar así, entre la verdad de unos y la verdad de otros, que es como suelen fraguar las leyendas y enraizarse en el alma del pueblo.

En 1901 se inauguró el tranvía entre Santa Cruz y La Laguna, que a partir de 1904 se extendió hasta Tacoronte. Fue una de las primeras, si no la primera señal de la gran transformación que la Isla experimentaría a lo largo del pasado siglo XX, sobre todo después de la restauración de la democracia. Para muchas de aquellas sacrificadas mujeres finalizaron las interminables caminatas o se acortaron sensiblemente, aunque no para todas. Pronto, a algunos de aquellos vehículos primitivos se les agregó un remolque, la clásica jardinera, en el que se acomodaban las lecheras con su mercancía. En el amanecer de nuestra ciudad aún desperezándose, el paso de la jardinera cada mañana hacia Santa Cruz, repleta de lecheras, era como el de una gran jaula de jilgueros, gorriones y canarios, de la que escapaba una algarabía de risas y de miradas, de humor, ocurrencias y complicidades, de picaría juvenil, desparpajo y socarronería; un guirigay indecible.

El reparto domiciliario de la leche fue estampa cotidiana en nuestras ciudades hasta los ochenta del siglo anterior, cuando comenzó a extenderse el uso del tetrabrik para envasar la leche y otros productos. No obstante, algunas lecheras prosiguieron distribuyendo el líquido alimento bastantes años más. A diferencia, pongamos por caso, de las pescaderas o de las vendedoras de fruta de temporada, las lecheras no pregonaban ni ofrecían su mercancía puerta por puerta. Solían contar con feligresía propia. Se mantenía algo así como un contrato verbal, no escrito, que garantizaba el suministro diario.

Por su singularidad, ningún lugar mejor para el monumento a Las Lecheras que Valle Jiménez, santuario de canariedad, vivero de tradiciones, puerto base de la más nutrida flota de típicos barcos laguneros de tierra adentro (ocho grandes y siete pequeños) que son expresión singular de la extensa comarca de Aguere; granero de inmejorables trigos y millos del país; cuna de afamados luchadores; huerta abundante en frutos excelentes y solar de hombres y mujeres que aman con pasión este pedazo entrañable de la geografía tinerfeña y luchan y trabajan por su engrandecimiento.

*Cronista oficial de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna