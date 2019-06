Por un par de euros

El nuevo Gobierno que se va a conformar en Canarias ha comenzado a tomar sus primeras decisiones. Sin que sirva de precedentes, celebró una de ellas. La de plantearse cobrar una ecotasa a los turistas que vengan y así poder mantener nuestros parques nacionales, playas y parajes naturales. Pues sí. ¿Por qué no?

"Vamos a espantar a los turistas con eso", han dicho los empresarios turísticos. No, discúlpenme y con todo el cariño, eso es un bobería. Nadie por pagar un par de euros va a dejar de venir a esta maravilla de Canarias. En Barcelona, segundo destino turístico de España, cobran más de un euro por noche de estancia. ¿Alguien ha dejado de ir a Barcelona? No. Por el precio de un desayuno en una cafetería o tres cervezas, nadie deja de venir. ¿Vivimos del turismo, no?

¿Creen realmente que alguien dejará de venir a Canarias por pagar seis euros más por una semana? Dinero que vendría fenomenal para cuidar nuestra tierra. Y de paso no lo sacamos de nuestros impuestos y de nuestros bolsillos. Pues no. Seguiremos igual. Mantener el Parque Nacional del Teide nos cuesta a todos, dos millones de euros cada año. Con 15 millones de turistas y un euro al día, saquen ustedes mismos sus cuentas. ¿Vale la pena, verdad? A veces hay que ser valiente y tomar decisiones. Tenemos una tierra única. Pues quién la quiera que pague un poquito por ella.