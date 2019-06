Conspiración y relato

Los más listos del lugar -incluso el cocinero de la sopa juliana en La Vanguardia- ya lo saben, por supuesto: la incipiente crisis de Ciudadanos es una conspiración despiadada en la que participan, entre otros, la oligarquía empresarial española, la V República Francesa, los fondos buitres, algún sobrino de Luis Garicano y Su Majestad Felipe VI. El objetivo es presionar a Albert Rivera todo lo necesario para que apoye la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Se preguntarán ustedes, como me pregunto yo, una acémila como todos los que no estamos en el ajo, las razones de toda esa ilustre peña para arrinconar a Rivera, y la respuesta es asombrosa: lo hacen para que no prospere un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, un gobierno que gestione para la gente, la gente ingente, la gente resplandeciente, la gente consecuente, la gente limpia y decente que no se sale por la tangente.

El que parece decidido a no formar un Gobierno de coalición con Podemos es Pedro Sánchez, pero eso -la oferta de una docena de direcciones generales como todo viático durante cuatro años- lo silencian los conspiranoicos, no se les quiebre enseguida el relato. Porque el relato tiene ambición: no solamente se trata de impedir un Gobierno cuyo izquierdismo fiscalice y controle Pablo Iglesias como vicepresidente, sino de cegar cualquier conato de diálogo con fuerzas políticas tan proclives a dialogar como ERC o Junts per Catalunya para resolver la crisis catalana como debe resolverse, es decir, convocando un referéndum -consultivo, por supuesto- sobre la independencia. Y en sus peores versiones, el relato indica, además, que el pacto entre los socialistas y Rivera incluiría una actitud más agresiva hacia el independentismo catalán y el regreso a la amenaza del 155.

Lo más idiota que hay es una conspiración innecesaria. Sánchez no necesita imperiosamente a Rivera ni le interesa pactar con él. Sabe perfectamente que Podemos aceptará las migajas ministeriales, que tiene al PNV y media docena de diputados variopintos en el bote de las complacencias y que ERC se abstendrá en segundo votación. Por lo demás, ¿no era Albert Rivera, con sus corbatas y sus canesús, una criatura prohijada por el IBEX 35? Se pasan años presentando el líder de Ciudadanos como una inflada marioneta de la plutocracia española y ahora resulta imprescindible una conspiración internacional para que les haga caso.

Es una patología demasiado extendida en el debate político español: la preponderancia del relato sobre los datos y los acontecimientos reales. Y, por supuesto, desde una indiferencia brutal hacia las propuestas programáticas. El relato más coreado ahora por estos andurriales es que a CC hay que desalojarla de todas las instituciones (luego, encantadoramente, se denuncia que CC actúa como si la hubieran desalojado). También en el Cabildo de Tenerife. ¿Qué el PSOE tendría que pactar con el PP y Ciudadanos un programa con muy pocas probabilidades de llevar políticas de centroizquierda? Eso es irrelevante. Que gobierna el PSOE con el PP y los malvados hijos de Rivera, pero que se mantenga el relato.