Ciudadanos versus CDS?

El comportamiento del novicio Partido Ciudadanos (Cs) me recuerda al del añorado presidente Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS), salvando las diferencias con el carismático presidente, uno de los artífices de la transición a la democracia en España, que en un principio fundó el gran partido de centro español, pero que al paso de unos años, con la desmembración de éste, conformó con el sector más liberal del anterior el CDS, ingresando incluso en la Internacional Liberal en 1988, modificando su nombre por la de Internacional Liberal y Progresista, de la que el propio Adolfo Suárez llegó a ser presidente de la misma.

Pero la similitud es otra, va sobre el denominado por otros partidos en tono crítico como "partido veleta naranja", a lo que yo añadiría: veleta un día de brisa, y dicho esto sin animus injuriandi, sino todo lo contrario, con animus iocandi (humorístico, irónico?), pues dicho partido novicio está cometiendo iguales o peores errores que realizó en su día el CDS y que lo condujo a su desaparición del ámbito electoral. Por lo que hemos visto en las últimas elecciones autonómicas y locales en todo el Estado, así como en nuestro ámbito más próximo, por la apariencia de los pactos que ha realizado, esta formación no mantienen un criterio uniforme, pues los han firmado con populares, socialdemócratas, nacionalistas y lo que es peor, con populistas?

El CDS, a partir de las elecciones de 1987, pactó también a diestra y siniestra, valga la expresión, los de Cs, además, como ya señalé, con partidos populistas muy a la izquierda de la socialdemocracia, y por citar dos ejemplos de aquélla época donde se cometieron los errores políticos del partido suarista, podemos ver dos casos de aquel momento: en el ámbito local en Tenerife, al Ayuntamiento de Adeje, el CDS apoyó para la Alcaldía al representante del PSOE, estando empatados a concejales los socialistas con otro partido insular más cercano a la línea ideológica del CDS; mientras, en la Comunidad de Castilla y León, apoyaron para la Presidencia al también recordado José María Aznar, que por aquel entonces iniciaba su andadura política como presidente autonómico, bajo las siglas de los conservadores (en aquel momento AP-PDP-UL), cuyas ideas estaban más próximas lógicamente al CDS que a los socialistas. En otras situaciones, como el caso de la Alcaldía de Madrid, en 1989 y tras una moción de censura, la ocupa Agustín Rodríguez Sahún, perteneciente al CDS y tercera fuerza en número de votos. Y así en multitud de lugares en toda España.

No creo en la Historia cíclica; es decir, que la historia siempre se repite, pero en este caso habría que aplicar la máxima del profesor de Economía Ravi Batra, en la que señala: "la Historia siempre se repite, mientras que no se corrijan los factores que la desencadenan", y en el presente supuesto se me antoja pensar que se está incurriendo por parte de Cs en los mismos errores del CDS en 1987 y que, en 1991, prácticamente le condujo a la desaparición del ámbito electoral local y autonómico. No precisa señalar ejemplos recientes de Cs en sintonía con lo expresado sobre el CDS, pues sería reiterar lo que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días, sobre la desacertada y descoordinada política de pactos del Partido Ciudadanos.

*Abogado y periodista