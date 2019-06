Bacanal en Las Teresitas

Sin sexo, pero bacanal en todas sus demás acepciones. Así fue la fiesta que montaron unas cuarenta personas del pueblo llano, algo más llano que yo, en la remozada, y hoy casi ibicenca playa santacrucera. Con unos quioscos como Dios manda, y que además le dan un toque de glamour al entorno con sus camas balinesas, en ocasiones descubrimos la otra cara del intento de darle cierta clase o lujo al litoral de marras. Yo andaba con una amiga tumbado en una hamaca cuando de repente una estampida de mujeres llegó con todo tipo de enseres. Debieron alquilar dos camas balinesas que juntaron, y a partir de ahí comenzó lo inaudito. Una de ellas cumplía años y encima de las camas de lujo, empezaron a abrir el papel albal donde tenían los bocadillos y el papeo, a sacar los vasos, cubiertos y platos de plástico, a colocar las sillas de playa traídas de casa, a abrir las neveras plásticas para sacar las garimbas pertinentes. Todo apuntaba que para celebrar el cumpleaños de alguna de ellas, y a adornar la zona con todo tipo de aditamentos cumpleañeros de cartón al más puro estilo Carolan.

Globos, confetis, soplando matasuegras y vestidas de blanco, allí jóvenes y doñas entonaban una y otra vez la única canción compuesta para que todo quisqui desafine mientras la canta. Exacto, el Cumpleaños feliz y a todo pulmón. Pero no era yo el único alucinado, todo el que transitaba por el lugar no entendía la imagen de cuarenta hermosas féminas, zampando como locas encima de aquellas camas. Era como la cara oculta de la revista Hola, la horterada padre. ¿Pero y lo bien que se lo pasaban? Las Teresitas, la pintes como la pintes, mucho me temo que siempre será la playa del pueblo; la mía propia. Qué número, cuanto antónimo del boato. Si quiere cambiar su concepto de cama balinesa, lo único que tiene que hacer es acercarse a Las Teresitas. ¡Vaya cosa, mi madre santísima!

