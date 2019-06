Todos los caminos conducen al nosé. El nosé es un país con millones de habitantes a los que les gustaría hacer las cosas bien, aunque ignoran cómo. Cómo reciclar, cómo evitar los alimentos procesados, cómo opinar de política o de religión, cómo educar a los hijos, cómo tratar a los abuelos, cómo bajar un archivo de voz al escritorio, cómo abrir una ostra, cómo conducirse en un cóctel, cómo adelgazar, cómo llegar a fin de mes, cómo hacer un sofrito, un curriculum, cómo pedir hora por internet al médico, cómo actualizar el navegador del automóvil, cómo hallar ese libro que le cambia a uno la vida, cómo leer el recibo de la luz, cómo poner una esquela en el periódico, cómo dirigirse a un policía, cómo renovarse el carné de identidad, cómo triunfar en la vida.

Ya sabemos que ser niño consiste básicamente en no entender y, hacerse adulto, en fingir que has entendido. No entendemos nada, pero afirmamos con la cabeza, como diciendo que está todo tan claro como el agua. Como el agua que llevo en esta botella de plástico de la que no sé cómo deshacerme luego sin provocar un daño irreversible al medio ambiente, sin que un día se la trague un delfín en el océano y muera por asfixia, como cuando a nosotros se nos atraviesa el hueso de un pollo en la garganta. ¿Qué hacer con la botella en medio de la calle? Hay papeleras en las esquinas, pero no indican si son para plásticos o para residuos orgánicos. Le va la vida en ello a un cetáceo, a un mamífero como yo.

Vivo instalado en el nosé. No sabía a quién votar en las últimas elecciones y aun no sé si voté a quienes debería haberlo hecho. El nosé tiene algo de limbo, donde no hay alegría ni tristeza ya que tú mismo eres incapaz de describir el estado de ánimo en el que te encuentras.

-¿Cómo estás?

-No sé.

-Hombre, cómo no vas a saberlo.

-Bueno, creo que estoy bien, pero no sé si debería estarlo habida cuenta de cómo está todo a mi alrededor.

Nosé es un territorio casi físico en el que cada día coincides con más gente que no sabe cómo hemos llegado a esta situación