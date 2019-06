24 de junio de 1969

Original transporte.- "No se trata de probar la resistencia de este gran vehículo, ni tampoco es un aparcamiento volante, es simplemente un sistema de transporte para llevar automóviles desde el puerto hasta los locales de la empresa vendedora, se trata de que el vehículo no marque kilometraje".

Fútbol Juvenil.- "El Arguijón campeón de la Copa Gregorio Pozuelo, venció por 1-0 al Candelaria, con gol de Cantudo a seis minutos del final. Alineaciones; Arguijón: Alberto, José Julio, Yito, Melián, Avero, Pedro, Mazo, Luis, Negrín, Juan Enrique y Cantudo; Candelaria: Polea, Andrés, Pedro, Negrín, Domingo, Nando, Tino, Pepito, Julio, Andrés y Lolo".

Cultura.- "Conversación con Manuel Martín González, pintor de las islas". "Mi obra, estilísticamente, no ofrece nada nuevo, lo contrario supondría una farsa". "Me siento atraído por las cumbres de Anaga". "Todos aspiramos a una misma meta, hacia la que nos dirigimos por diferentes caminos". "Aguardo la concurrencia -no la coincidencia- de las opiniones".

Motor.- "El próximo domingo, día 29, dentro de los actos de las Fiestas de San Pedro, en Guimar, tendrá lugar la segunda edición de la prueba automovilística, II Subida del Puertito de Guimar".