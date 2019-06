Un pacto para administrar con determinación, generosidad y sin revanchismos

El denominado pacto de progreso firmado ayer por el PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) para apoyar un Gobierno regional que presidirá el socialista Ángel Víctor Torres abre sin duda una nueva etapa política en el Archipiélago y constituye un hito en la historia reciente de la comunidad autónoma tras 26 años de hegemonía política de CC y de gobiernos encabezados por los nacionalistas.

La clave de este pacto ha estado en la figura de Casimiro Curbelo, el líder de ASG, un hijo pródigo del socialismo canario que ha sabido jugar sus cartas y sacar máximo provecho de la condición de bisagra de sus tres únicos diputados, y que ha estado alimentando hasta el último momento expectativas en cada uno de los bloques, el de la izquierda, y el de centroderecha que lideraba CC y que han completado torpemente el PP y Cs. Curbelo ha dado suficientes pistas durante todo el proceso negociador de estar política y mentalmente mucho más cerca de los nacionalistas, populares y naranjas, que de la amalgama progresista que no le daba ninguna confianza de estabilidad. Sin embargo, ante la chapucera gestión de las negociaciones por parte del bloque liberal ha optado finalmente por quien más y mejor se lo ha trabajado, o al menos por quien menos errores ha cometido.

Este proceso ha desvelado la torpeza estratégica e incapacidad política del PP canario y en particular de su presidente, Asier Antona, que ha tenido en su mano la posibilidad real de conseguir para su partido la Presidencia de Canarias por primera vez en la historia. En un primer momento la rechazó él mismo -es difícil entender pese a las limitaciones y condicionantes, siempre se tienen en mayor o menor medida, que alguien que aspira a presidir esta comunidad y le ofrecen la Presidencia no la quiera- y luego impidió que fuera su compañera María Australia Navarro. Llevado por sus suspicacias con los nacionalistas, su complicidad con los socialistas y una ambición que cabalmente no era proporcional a su peso parlamentario a Asier Antona le falta tanto entendimiento como destreza para interpretar el devenir de los acontecimientos políticos.

El fracaso del centroderecha canario y su incapacidad para conformar un pacto de ese perfil ideológico y político pondrán a prueba la verdadera consistencia interna de CC y su nervio como partido y como proyecto que aglutina a amplios sectores de la sociedad isleña. Su candidato a la Presidencia en las elecciones, Fernando Clavijo, no ha logrado repetir en el cargo pese al papel meritorio que ha jugado tanto en las propias elecciones como en el proceso negociador. Sin embargo, tras perder el Gobierno y algunos de sus tradicionales feudos municipales e insulares, la formación nacionalista debe ahora establecer una estrategia de largo recorrido compatible con el liderazgo de la oposición.

La entrada de NC en el Gobierno y su ubicación política y estratégica junto al PSOE salvan por ahora a la formación de Román Rodríguez, que hubiera tenido muchos problemas de haber prosperado el pacto de centroderecha, y convierte en quimera la unificación del nacionalismo canario que algunos pretenden. Del otro lado, deja a CC en una situación vulnerable, también desaparecida la capacidad de intervención en la política nacional por la pérdida de peso e influencia en el Congreso, donde sus actuales dos diputadas tienen que reajustar el papel que en los últimos años desempeñaba el nacionalismo canario en Madrid, con frecuencia decisivo para la gobernabilidad del Estado y casi siempre con el respaldo del Ejecutivo regional y al alimón con la acción política de éste.

El nuevo Gobierno de Canarias presidido por Torres inicia una tarea compleja que el líder socialista debe afrontar con determinación tanto en el desarrollo de un programa escrito a cuatro manos, como en la gestión de los asuntos canarios que tienen su principal palanca de actuación en las decisiones del Gobierno central en Madrid.

El Ejecutivo de progreso debe escapar a toda tentación de abrazar planteamientos radicales, o de actuar con afán revisionista o revanchista respecto de todo lo realizado por el anterior Gobierno de Clavijo. Tiene que gobernar pensando en los intereses del conjunto de la sociedad canaria, garantizar una política de plena cooperación con los cabildos y sectores económicos y sociales, e incorporar a la oposición en las decisiones estratégicas claves para el futuro del Archipiélago. En su relación con Madrid y con el más que probable futuro gobierno socialista de Pedro Sánchez, Torres y sus socios no deben ceder en la defensa del cumplimiento del fuero canario que representan el REF y el Estatuto de Autonomía, y en la exigencia de un trato justo a las Islas en el reparto de los fondos estatales.

Las deseables y necesarias buenas relaciones entre Canarias y el Estado no deben sustentarse en las que política o personalmente tengan Torres y Sánchez, sino en una dinámica de negociación y acuerdos de gobierno a gobierno siempre con los intereses del Archipiélago en el centro del guion del Ejecutivo canario. Que la militancia socialista compartida entre ambos dirigentes no abone una dinámica de sumisión a las consignas políticas del jefe de partido, sino que en todo caso alimente una complicidad de la que se beneficie Canarias. La futura negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica o los próximos presupuestos estatales constituirán pruebas irrefutables del sentido y naturaleza de esas relaciones. Canarias afronta el nuevo tiempo expectante y vigilante, y en todo caso esperanzada de que sus instituciones recién renovadas asuman con responsabilidad la tarea para la que los ciudadanos eligieron a sus concejales, consejeros y parlamentarios el pasado 26 de mayo.

editorial