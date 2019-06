Los concejales no adscritos no cobran. Lo dice la ley canaria 7/2015 de municipios. Tiene sus efectos en Santa Cruz. Los dos ediles de Ciudadanos tendrán sus derechos políticos intactos -no los pierden- pero el bolsillo vacío. Ya veremos como acaba un problema no menor, para el que algunos están buscando ya imaginativas soluciones. Pero en el caso del Cabildo de Tenerife, el asunto es más complicado. Si los dos consejeros decidieran participar en una moción de censura no autorizada por el partido, podrían ser expulsados. O lo que es lo mismo, sus votos no contarían en el momento de contar los apoyos plenarios a la moción. Y como solo se puede presentar una por mandato el PSOE sabe que si se equivocan con la propuesta pueden disparar al aire la única bala que les queda para hacerse con el poder. No se terminan de fiar de Ciudadanos. Y están esperando al pacto regional. Y a ver.