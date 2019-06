Felipe VI cumple un año menos

La monarquía se extinguió en el Reino Unido en agosto de 1997. La muerte de Lady Di, de la que solo se ha exculpado a Isis, arrasó con Isabel II.

La reina pagó la insensibilidad hacia su nuera con el trono, incendiado por la opinión pública. En una audiencia regia de la época con Tony Blair en Buckingham Palace, el primer ministro que bautizó a la fallecida como "la princesa del pueblo" se solidarizaba con su soberana contra los excesos de la prensa, que la había guillotinado en efigie.

Poco después, sería Isabel II la que despediría a un Blair socialmente proscrito, así como a otros tres gobernantes que lo han sucedido. La reina sin edad de 93 años se muestra más sólida que nunca, dominando al ramplón Donald Trump en la cena de gala del palacio de Windsor. La conclusión es inmediata, Felipe VI debe hablar largo y tendido con su tía Lilibeth. No puede ser casualidad que el quinto aniversario en el cargo del monarca español haya coincidido esta semana con una visita a Inglaterra, para recibir una Orden británica que también posee Juan Carlos I.

Isabel II le recomendaría a Felipe VI que, si desea rescatar a la Corona de una valoración tan pobre que el CIS se resiste a sondearla, ha de remodelar el equipo que le acompaña en La Zarzuela. No se puede restaurar la monarquía con personajes anclados en el siglo XX, que no están preparados para Pablo Iglesias ni para Mark Zuckerberg. La inquisitiva reina inglesa, que le preguntó en Londres al hoy famoso Luis Garicano "¿por qué ninguno de ustedes vio venir la crisis?", no disuadirá a su sobrino de participar intermitentemente en el debate público, pero le aconsejará que renueve su discurso y no tome partido.

En el brexit, equivalente a la crisis catalana, la soberana exigió diálogo sin decantarse por ningún bando. Cinco años marcan la mayoría edad de un Rey, que no puede envejecer un día más si desea emular la longevidad de tía Lilibeth.