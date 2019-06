La autoayuda pública

Como bien sabe cualquier pequeño empresario o autónomo, hay solo dos cosas seguras en esta vida: la muerte y que Hacienda te está soplando en el cogote. Sobrevivir en los tiempos del mejor Estado Fiscal que haya conocido la historia se ha vuelto muy difícil. El gigantesco aparato público consume cada vez más y más recursos, con una voracidad insaciable. Mucho del dinero que se extrae de la sociedad se devuelve en forma de servicios públicos -educación o salud-, pero una buena parte se consume en los gastos de estructura: un ejército de millones de empleados, vehículos, oficinas y equipamientos que conforman las administraciones.

Mientras los partidos políticos se pegan dentelladas por los huesos del poder, España ofrece la siguiente radiografía: hay menos ciudadanos produciendo que cobrando una nómina pública. En nuestro país hay trece millones de trabajadores en el sector privado y existen más de catorce millones de personas que cobran un salario estatal: los tres millones y medio de empleados públicos, los nueve millones de pensionistas y los casi dos millones de parados.

Esta pasada semana se convocaron ocho mil nuevas plazas de empleados públicos. Ha sido la misma semana en la que el Tribunal de Cuentas del Estado ha certificado la defunción de la Seguridad Social. Ha acumulado más de cien mil millones de pérdidas en los últimos nueve años y su balance patrimonial arroja un neto negativo de más de trece mil millones. Cualquier empresa en el mercado privado estaría obligada por ley a declarar la quiebra y echar el cierre. Pero esa empresa no puede cerrar porque de ella dependen las pensiones de casi una cuarta parte de la población de este país. Hay que seguir arrojando paletadas de dinero en la caldera para que siga funcionando.

Mientras nos deslomamos para seguir manteniendo el invento; mientras pagamos impuestos por lo que comemos, por lo que vestimos, por tener una casa, por caminar por las calles... Mientras apoquinamos dinero un día tras otro, lo público sigue su fiesta imparable.

Acaba de publicarse hace pocos días, sin gran alharaca, una resolución del Gobierno de Canarias que establece ayudas de "acción social" para los trabajadores del sector público canario. ¿Acción social para los funcionarios? ¿Y eso qué es? Pues que les pagarán el 30% de gastos de farmacia, 600 euros por una dentadura, 750 por un implante, 400 euros por unas gafas bifocales, hasta el 50% de zapatos adaptados, 750 euros por audífonos, hasta 3.000 euros de ayudas en asistencia domiciliaria por dependencia, residencias de día o gastos de rehabilitación del empleado público o familiares, once mensualidades de 100 euros para guarderías, 300 euros para centros infantiles en periodos no lectivos, 800 por natalidad o adopción o acogimiento o, por ejemplo y por no seguir, 500 euros de subvención por la matrícula de cada hijo.

Esa es la acción social de lo público consigo mismo. La burocracia es un chinche feliz, cada vez más orondo con la sangre que sorbe de la estúpida manada que somos: silenciosos y buenos corderos.