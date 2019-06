El lío de Ciudadanos

La candidata de Ciudadanos en Santa Cruz, Matilde Zambudio, se ha convertido en el personaje de la pasada semana. Ella y otro concejal naranja votaron junto a Podemos y PSOE para hacer alcaldesa a Patricia Hernández. Y lo hicieron, según lo que parece, desobedeciendo las instrucciones de la dirección del partido, que les había ordenado votarse a sí mismos en la primera convocatoria a las urnas.

En Ciudadanos se ha liado la mundial. El responsable de Desorganización en Canarias, Juan Amigó, presentó su dimisión nada más acabar el pleno (le acusan de haber sido quien instigó la desobediencia) y desde el propio partido se consideró la votación como un tamayazo, aludiendo a una famosa traición en Madrid en la que se cooptaron los votos de dos consejeros socialistas. Zambudio, que es abogada, ha asegurado que ella solo ha sido coherente con las instrucciones del partido que son no votar a nacionalistas ni a corruptos. Se olvidó que también prohiben aliarse con Podemos. En cualquier caso, decir como explicación que se han seguido las instrucciones de quien te abre expediente y te amenaza con la expulsión parece un poco contradictorio.

Pero confieso que la entiendo. No me extraña que se le haya trastornado el voto. Porque es que con Ciudadanos uno nunca sabe si están entrando o están saliendo. A todo le dan cuarenta mil vueltas, como un perro antes de echarse. No se mojan ni debajo de una catarata. Y por eso les pasan estas cosas. Ahora mismo, en las posibilidades para un pacto regional en Canarias, uno conoce más o menos lo que piensa cada partido político. Pero la postura de Ciudadanos se ignora. Básicamente porque tanto pueden irse para un lado como para el otro. Como son mediopensionistas, tienen desconcertados a todo dios. Están en esa zona de penumbra donde tanto pueden votar junto a Vox en Madrid o Andalucía como hacerlo aquí, con Podemos.

Lo mismo puede decirse de la situación en el Cabildo de Tenerife. A pocos días de constituirse el pleno, nadie tiene claro si el partido de Rivera se alineará con Coalición y el PP para articular una mayoría de gobierno o se apuntarán en el futuro a una censura. Y si llueve sobre mojado habrá que pensar en que la naranja se ha convertido en un limón.

No es la primera vez que tienen un problema con un cargo público que termina mandando a la dirección a freír puñetas, como han hecho sus concejales en Santa Cruz. No han hecho nada que no avisaran, por cierto, en la campaña electoral. No es que elijan rematadamente mal a sus candidatos -que también- a pesar de sus pomposos comités de estudios que fallan más que una escopeta de feria. El problema es que ni los suyos saben a lo que están jugando. En el pacto regional los lunes están con la izquierda y los jueves con la derecha. Debe ser que aplican el sesudo y siempre justo sistema del pito pito gorgorito. O eso al menos es lo que parece.