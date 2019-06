Asier, presidente

A falta de los esenciales votos de los gomeros, parece que va tomando forma un Gobierno de Canarias presidido por Asier Antona (PP), y cuya Vicepresidencia la abordaría CC. Pero no cualquiera de CC, porque ya ha salido Vidina Espino a matizar que desde Ciudadanos apoyarían el Gobierno que les cuento, con la única salvedad de que no entre Fernando Clavijo por su condición de investigado. De darse este supuesto, CC mantendría la Presidencia del Cabildo de Tenerife y la Alcaldía de Santa Cruz, no así la de La Laguna, donde esta alianza no suma para mantener a José Alberto Díaz. Esta es la principal vía sobre la que se está trabajando. Todos los acuerdos suscritos hasta este momento serían retrotraídos y vueltos a ejecutar en Canarias. Tras casi treinta años presidiendo el Gobierno de Canarias, CC lo perdería en favor del PP, formación que desde la llegada de la democracia nunca ha rozado la Presidencia.

CC ofrece la Presidencia a Asier Antona, un hombre a rajatabla del PP, astuto, callado y al que no le tiembla la mano a la hora de tomar cualquier decisión. Tanto es así, que por eso lo elevó a la secretaría general y luego a la presidencia José Manuel Soria en sus mejores tiempos. Antona llegó a echar a CC de 10 de los 14 municipios de La Palma para instalar en ellos un pacto PP-PSOE, y si CC ha sido también su bestia negra, es ahora quien lo puede aupar a ser el presidente de todos los canarios. Antona es un hombre de trabajo, peleón, con las ideas claras, de carácter y que llama a las cosas por su nombre. No en vano fue quien realizó una de las declaraciones más críticas con su partido en el reciente fracaso que obtuvo en las elecciones generales. Cuatro partidos en un Gobierno de Canarias son muchos partidos, pero la realidad es que esta es la configuración de España en estos tiempos, y son estos los bueyes con los que tenemos que arar.

@JC_Alberto