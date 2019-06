¿Y un pacto PSOE-CC?

Lo cierto es que todo es incierto. Las principales plazas tinerfeñas son una quimera y de lo que se habla es de que todos quieren ser el califa en lugar de los nacionalistas. Y por existir, existe un acuerdo entre el PSOE y Cs para una alianza en Santa Cruz donde quieren nacionalizar los parking, sancionar a Emmasa, declarar a Santa Cruz como ciudad feminista y otra serie de lindezas trazadas con Podemos ante las que el PP, al leer el texto se quedó loco. Coalición Canaria, después de casi 30 años, se puede quedar en la grada. O no. Ayer el presidente en funciones Fernando Clavijo se reunía con el secretario de Organización socialista, José Luis Ávalos. Ávalos es de los mejores estrategas con los que cuenta Pedro Sánchez en su Gabinete, y si no hay que desdeñar aún ninguna alternativa, cabe incluso la remota posibilidad de que el PSOE pacte con CC y con ASG.

De ser así, se eliminarían las interminables siglas en los pactos y el PSOE lograría la Presidencia del Gobierno de Canarias, que ya no la tiene tan clara, quedando la Vicepresidencia en manos de CC. Con 25 votos socialistas, 20 de los nacionalistas y 3 de los gomeros, estaríamos hablando de 48 diputados. Y en una buena negociación, los nacionalistas podrían hacerse con las plazas del Cabildo, Santa Cruz, y a saber si La Laguna. No hay que olvidar la jerarquía que lleva a rajatabla Pedro Sánchez, y su funcionamiento a marchamartillo. Tal y como están las cosas, con un PP y Cs que se desviven por darle la patada a CC, una opción más que buena para los de Clavijo, claro que no deja de ser otra especulación más, dentro de otras setenta y siete mil que hay sobre la mesa; y todo en un país y unas islas en las que solo se sabe que no se sabe nada.

