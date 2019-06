Santa Cruz y el Cabildo

Si bien todo apunta a que en La Laguna se ejecutará esta legislatura el llamado "pacto de progreso", que no es otra cosa que echar a CC mediante el odio visceral, en Santa Cruz la fórmula que daría la alcaldía a CC sería la suma de CC, PP y Cs. Bermúdez no está imputado, como tampoco lo está Carlos Alonso. En la capital corren rumores, reflejados ya en la prensa, de que la titular de Ciudadanos, Matilde Zambudio, anda buscando un pacto con Podemos, para aupar a Patricia Hernández, lideresa del PSOE, a alcaldesa de la ciudad. Esto sería a todas luces lo que llamamos un pacto contra natura. En primer lugar, porque si reclamas el centro político no puedes ni negociar con una tropa que se ha llegado a situar al margen de la Constitución en determinadas ocasiones, y que su juego político es extremo y temerario. Prefiero pensar que la Zambudio, que se estrena en esto de la política y que seguirá estrictamente las órdenes de Juan Amigó, cerebro en Canarias de Ciudadanos, lo que desea es conocer todas las vías posibles.

Y lo mismo ocurre en el Cabildo, donde ayer este mismo periódico contaba que en la institución se acariciaba un pacto entre CC, PP y Cs. La indefinición de Ciudadanos ha llevado al comentario general entre sus votantes de pensar que si pactan o juegan a la abstención con podemos no los volverán a votar. A Ciudadanos les va recuperar el espíritu de la UCD mezclado con los inicios de ATI, donde se ganaron al pueblo desde el centro, siendo claros y determinantes a la hora de ganarse la confianza de los vecinos mediante la cercanía, y la de los empresarios por su competencia. Eso es lo que quieren sus votantes, porque ya no existe, funcionó de maravilla en su época y nadie lo ha reivindicado. Cualquier otro camino que pase por los extremos será mal visto por quien los ha apoyado. Y todo esto sin entrar a matizar el perfil de los personajes, que alguno tiene hasta a los funcionarios acongojados.

@JC_Alberto