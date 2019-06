Y yo con estos pelos

No deja de tener cierta gracia. Algunas brillantes tertulianas políticas nacionales han saludado el nombramiento de Alberto Rodríguez en Podemos poniendo acento en el asunto de sus rastas que tanto llamaron la atención del asombrado Montoro un día no lejano en el Congreso. Como si el abudante pelo del diputado -envidia de alopécicos- le definiera de alguna manera. Habría qué preguntarse qué pasaría si se tratase de una mujer y se siguiera analizando su proyección pública desde la perspectiva de una larga melena rubia o una ondulada y llamativa cabellera morena. Probablemente se habría levantado una oleada de indignación feminista por la cosificación capilar. Pero si son algunas de ellas -además de los de siempre- las que hacen la gracieta con la pelambrera ajena, aquí paz y en el heteropatriarcado gloria. Al diputado canario todo esto, naturalmente, se la refanfinfla. Pero a la vista está que la estupidez, al final, no conoce géneros.