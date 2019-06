Mujeres del silencio

Cada año el mercado literario lanza a la venta miles de libros durante el mes de mayo. Son tantos, que muchos solo gozarán de un minuto de gloria, el día de la firma. No es vocación de esta columna glosar los libros salidos de la imprenta, ni relatar el acto obligado y casi siempre aburrido de las presentaciones. Pero ésta es una excepción. Una excepción emocionada, como resultado de haber tenido la fortuna de atender a la presentación de un pequeño libro, hace días, en la feria de Santa Cruz de Tenerife. Fue muy poco el tiempo que dedicó una de las autoras a hacer su introducción, quitándose importancia por haber sido "solo bolígrafo", antes de dejarnos frente a los testimonios de las protagonistas. Pasajes de una historia silenciada constituye un homenaje a las mujeres de Valle Guerra a través de la historia de un puñado de ellas, que han cruzado sus calles desde 1934 hasta los primeros años del siglo XXI. Las primeras nacieron aún durante la segunda República, y algunas en pleno golpe. A ellas les arrancaron los derechos adquiridos pocos años antes, siendo doblemente víctimas al perder la incipiente oportunidad de estudiar y de integrarse en una vida laboral elegida, sin otro futuro que el de ser buenas madres y esposas. Caridad recuerda una vida feliz, por la alegría de asistir a la escuela pública. Albina soñaba con poder hacerlo, y acabó consiguiéndolo gracias al pupitre fabricado por su padre. Chicha asistió poco, porque "ir a la escuela no era una necesidad para los pobres". A Juanita la sacaba su madre del colegio a media mañana, desde que cumplió 10 años, para hacer la comida y llevársela a sus hermanos. Kila recuerda trabajar, desde muy niña, ayudando a sus abuelos en el campo. Todas ellas son conscientes de que su situación no era justa, pero miran hacia atrás sin ira alguna, tal vez porque la memoria ejerce ese efecto de suavizante, eliminando el color de la miseria y dejando solo la pasión de vivir, de una forma o de otra. Decía Rafael Azcona, en su caso refiriéndose al mundo urbano, que en la posguerra siempre hacía frío y en los cines olía muy mal. Uno también tiene ese tipo de recuerdos, en los que cabe todo, pero la tristeza, si la hubo, ha ido perdiendo, poco a poco, su capacidad de hacer daño. El libro recoge los recuerdos, ahora cercanos, de dos generaciones más, las que nacieron en los años sesenta y setenta, y las que lo hicieron a principios de este siglo. Tal vez la mejor prueba de que los cambios sociales han sido más importantes de lo que solemos considerar, sea que en estas mujeres la sonrisa no parece tener ningún rincón de amargura, y las más jóvenes no tienen duda alguna de que ahora son protagonistas de su propio futuro, y de que la igualdad que sus abuelas no sospechaban está ahora al alcance de su mano, aunque aún tengan que defenderla cada día.