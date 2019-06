La chapuza por bandera

La chapuza de la noche electoral fue indiscutible. La UTE encargada del recuento de los resultados provisionales protagonizó errores garrafales que en el caso de Canarias llegaron a confundir el porcentaje de corte necesario para acceder a los cabildos con el del Parlamento regional.

Las primeras horas pensamos lo de siempre: que los godos no se enteran de lo que pasa en Canarias. Y que encima se lo ponemos más y más difícil inventando urnas y votaciones complicadas. Pero no. También ocurrió por toda la geografía española. En Ibiza una alcaldía que el domingo era del PP pasaba a manos del PSOE. En León se produjo un baile de concejales, rompiendo el empate entre socialistas y populares. Los fallos en el recuento provisional -que no afectan al recuento oficial en papeleta, donde no existe fallo posible- eran escandalosos. Y las empresas encargadas Scylt y Vector empezaron a sonar como los responsables de una noche para olvidar. En Cantabria, la Junta Electoral decidió contar los votos emitidos en más de ochocientas mesas ante la posibilidad de que existieran graves errores en el trasvase de datos a la página web del Ministerio del Interior. Y por diferentes puntos de España surgieron similares dudas y recelos ante el desastre.

El Gobierno español sacó a licitación el servicio del recuento electoral por un presupuesto de doce millones de euros sin IVA. La empresa Indra, que lo había llevado en otros procesos electorales, presentó una oferta por nueve millones. Pero una UTE formada por Scylt y Vector presentó una oferta para hacer el trabajo por siete millones doscientos mil euros. Casi cinco millones menos que el precio oficial de la licitación. Y como ocurre en todos los concursos públicos, el precio más barato fue determinante para que ganara la oferta.

Es algo que se viene produciendo una y otra vez en la administración española. Con el argumento de que hay que elegir las ofertas que son más baratas para el bolsillo de los contribuyentes, se adjudican obras y servicios a empresas que presentan bajas escandalosas -cuando no temerarias- sobre los precios de salida. Aplicando la vieja frase de que "nadie cambia duros por tres pesetas", quien se presenta a un concurso público con bajas económicas tiene dos cosas claras: que no va a perder dinero y que de algún sitio va a sacar el margen para compensar la reducción económica que ha hecho.

Esas bajas las suelen pagar los sueldos de los trabajadores o la baja calidad de los materiales que se utilizan o de los servicios que se prestan. No hay otra. Las empresas no son ONG y se basan en la obtención de beneficios que de algún sitio tienen que salir. La política de dar concursos a la oferta más barata se está demostrando una y otra vez una fuente de problemas, desastres y pésimos servicios que terminan perjudicando a los ciudadanos, que son los que pagan para nada. Algún día alguien se dará cuenta.

Algún día, pero ese día no ha llegado.