Verdades inoportunas

Objetivamente hablando, el líder del PSOE en Tenerife, Pedro Martín, tiene razón cuando dice que la culpa de que no ganara el Cabildo de esta Isla la tiene esa nueva Agrupación Socialista de Tenerife que sacó mil seiscientos votos, porque entiende que esos votos eran suyos. Lo que pasa que es la misma culpa que tiene un equipo de fútbol que le gana a otro por el sistema de marcarle más goles.

Hay un viejo principio que establece que la causa de la causa es la causa del mal causado. O lo que es lo mismo, que si los socialistas no hubiesen votado por crear una lista regional, el líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, no se habría planteado la expansión de su proyecto insular. No habría nacido el partido en Tenerife y los votos no se habrían ido.

En todo caso, la acertada reflexión de Martín, que no será investido presidente del Cabildo por esos pocos votos, es tan comprensible como inconveniente. Porque da la casualidad de que el PSOE tiene que llegar a la Presidencia regional precisamente con los votos de los tres diputados del partido de Curbelo. Que lo haya expresado justo en este momento, diciendo además que el concurso de ASG no es fundamental para cerrar un pacto en Canarias, le viene a enturbiar un poco las relaciones al líder regional de su partido, Ángel Víctor Torres, que se ha cabreado.

La historia del PSOE con Curbelo es una larga sucesión de errores garrafales que empezaron con su salida del partido. La gente piensa que se debió a un escándalo de carácter privado que se asomó a los medios de comunicación. En realidad, antes de eso había una sorda lucha por el poder del partido socialista en la Isla Colombina. Curbelo había anunciado en ese entonces que se retiraba de la vida política y los lobos se lanzaron por la presa antes de tiempo. Líderes del partido en La Gomera, como Julio Cruz o Manuel Ramón Plasencia, pensaron que ese instante de debilidad por el escándalo y por sus problemas judiciales era el momento de darle el zarpazo y retirarle del poder, ante el temor de que siguiera siendo un tapón. Calcularon mal. Lograron que la federal empujara a Curbelo a marcharse, pero terminaron creando un adversario imbatible que les quitó el electorado en una isla.

A partir de ahí los errores se han sucedido. Como no hay peor astilla que la del mismo palo, las relaciones del PSOE con Curbelo y su gente se fueron agriando hasta tal punto que en varias ocasiones, en el Parlamento de Canarias, se ha actuado con el propósito de jeringarle en la medida de lo posible. La última vez votando en contra de que tuviera grupo parlamentario con tres diputados. Ese sordo resquemor está ahí detrás, en la trastienda de las relaciones entre ASG y el PSOE. Y meter el palo y remover el charco ahora mismo es muy peligroso. De ahí el cabreo de Torres.