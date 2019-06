Minorías y democracia parlamentaria

Desde que se celebraron las elecciones autonómicas y locales el pasado día 26 cada mañana, cuando la luz empieza a colorear el horizonte, se escucha el crujir de dientes y los suspiros interminables en recuerdo de los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera. Treinta años lleva gobernando La Gomera Casimiro Curbelo como líder, grímpola y sumo sacerdote de un clientelismo socialdemócrata y ahora los más lúcidos de la tribu se avergüenzan de que consiga tres diputados un señor que visitaba saunas en Madrid. Evidentemente para sentirse aún más escandalizado -si no te escandalizas no eres nada ni nadie- hay que recordar la reforma electoral. Tanta reforma y finalmente es Curbelo, el terrible Curbelo, el vergonzoso Curbelo quien lo decidirá todo. Hace semanas que no se oye otra cantinela tan apesadumbrada. Ya es más que suficiente.

En cualquier sistema parlamentario pueden existir minorías que abran unas opciones de gobierno o bloqueen otras. En cualquiera. No han faltado los espíritus genialoides que señalan que el problema -¿qué problema?- no ha estado en la lista regional, sino en la continuidad de las listas insulares. Son los puros de corazón que insisten en que no se cumplirá el ideal democrático de un ciudadano-un voto si no se impone como única vía de acceso a la cámara la circunscripción regional. Todas estas divagaciones quejicosas e indignaciones postizas se nutren básicamente de la ignorancia sobre el funcionamiento de los modelos electorales. En Israel existe una única circunscripción y cualquier partido que supere el 3,25% entre en el reparto de escaños. La consecuencia es que en el Kneset pululan trece partidos y que las minúsculas fuerzas de la ortodoxia religiosa más feroz, hocicuda y beligerante llevan condicionando la política israelita desde hace décadas. Son bastante peores que Curbelo, aunque, por supuesto, solo practican el sexo tal y como minuciosamente lo estipula la Torá.

Las minorías parlamentarias (puñeteras, colaboradoras, disruptivas o destructivas) son parte esencial de la democracia representativa y si les resulta muy cargante leer a los millones de politólogos que han florecido en este país durante la última década, empápense de la serie de televisión Borgen. Como señala uno de los maestros del nuevo gay saber, siempre ha existido una tensión en las democracias parlamentarias entre una concepción mayoritaria y otra consorcional de las asambleas legislativas. Ocurre que Curbelo es gomero y el gomero es material para la épica, el chiste o el escándalo desde tiempos de Beatriz de Bobadilla. Los dos diputados de Ciudadanos pueden ser tan decisivos para formar gobierno como los de ASG y no se registran indignaciones, ajijides o briosos reproches al respecto. Es la rebaja de los topes en las circunscripciones insulares, y no la lista regional, la que ha colaborado en consolidar un mapa político más fragmentario que en el pasado. Y así será en el futuro inevitablemente. A veces a uno le parecen que las quejas y las denuncias tronantes no proceden de demócratas decepcionados, sino de votantes cabreados, y no es exactamente lo mismo.