¿Vox, extrema derecha?

Tras la finalización de la II Guerra Mundial, Horkheimer y Adorno abandonaron California y regresaron a Frankfurt, al Instituto de Investigación Social. Consideraron que la Ilustración había constituido otro mito, como escribió Adorno, que Auschwitz confirmaba. Tras su incorporación a la Escuela, Jürgen Habermas negó ese pesimismo, al afirmar que la pervivencia de los valores de la Ilustración aún era posible.

El marxismo fue heredero directo de la Ilustración, de forma que la razón crítica forma parte de su acervo epistemológico. Habermas fue contundente: "la única coacción tolerable es la de mejor argumento". Pues bajo la bandera de la razón y la conciencia crítica, que venía de más atrás, fuimos antifranquistas (o sea, residuales).

Por tanto, los que bebimos de aquella tradición racionalista y crítica, pudimos evolucionar abiertos a nuevas ideas y experiencias, gracias precisamente a esos instrumentos, pues no nos desprendimos del método crítico y analítico. Quedamos vacunados contra el veneno posmoderno como antes trituramos dogmatismos y prejuicios, la jungla cerrada de la izquierda antes de convertirse en erial calcinado.

Si algo caracteriza a esta sociedad líquida, infantilizada, buenista, fundada en las emociones y el victimismo es el exilio de la razón, la argumentación persuasiva, el pensamiento personal, la creatividad y disidencia mínima. Al revés, el sujeto es un sujeto coral y feligrés, de sólidas creencias y devociones compartidas, de consignas y anatemas casi unánimes. Rechazarlo le ha valido a Vox su estigmatización, que por sus méritos debería pasar prácticamente desapercibido. Pues no, se le toma por extrema derecha, no topológicamente sino por su esencia fascista. Por lo que medios, tertulianos, políticos han activado baterías de prevenciones, alertas y contraofensivas sin precedentes. Pareciera que viviéramos en una sociedad de libertarios, cuando el ansia es la reglamentación y dirección, la amalgama y comunión, como la sumisión a la corrección política. Es por lo que excita y asusta Vox, que haga tambalear una estructura de comunión y confort, reglada y omnívora, que impugne el sistema o lo parezca. Pero Vox no da prácticamente nada de sí. Si acudiéramos a la razón y el entendimiento, a las ciencias políticas, sociales, la historia, el simbolismo (lo más: casticismo), los mitos necesarios (la Reconquista no es mito sino resultado unívoco/inequívoco), iconografía (civil), programa (neoliberal) líder (sin carisma) constataríamos las agresiones perpetradas al juicio objetivo. Tenemos todos los elementos de análisis: actos, declaraciones, conductas, programa. No hay una sola excusa para negar la verdad y los hechos objetivos. Lo abyecto no es Vox sino la irracionalidad histérica desatada, la saña manipuladora.