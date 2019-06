Podemos: los ventiladores del odio

En torno a los pactos que configuren los gobiernos de las distintas plazas, aún no hay nada. Este periódico nos contaba que ayer lunes el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Ángel Víctor Torres, iniciaría su ronda de negociaciones; con lo cual me temo que nos queda un mes calentito. Amén de que sí ha habido ya contactos, no son ni mucho menos los definitivos que cierren una negociación. Lo que además percibimos, en los medios de comunicación, son los odios más que las propuestas que nos alegren la vida o nos den esperanzas de un mayor progreso. Y es que la mala baba de los fracasados en estos comicios: Podemos, que a lo único que aspiran es a echar a CC del poder. Pero claro, es que de lo contrario no tocan poder. Eso, además de escupir dialécticamente una y otra vez sobre la imagen de Amancio Ortega, propietario de Zara, y de todo el grupo Inditex, por donar tecnología que ayude a combatir el cáncer.

Ver al tolete de Pablo Iglesias decir que una democracia no necesita las sobras de un multimillonario, no es solo una chafalmejada, es una canallada. Me gustaría ver a este pollo contarles esta crueldad a los padres de un niño enfermo de cáncer mientras los mira a los ojos. Porque eso es ser un miserable. Y a este papafrita también me gustaría preguntarle desde cuándo una democracia no permite el mecenazgo. Son un atajo de zoquetes que nos tenemos que quitar de encima o vamos caminito de Venezuela. Dominan la ignorancia y la propagan con tal pasión y populismo que logran convencer a los menos ilustrados, y eso ya es bastante execrable. Menos mal que entre ellos solos se matan, se corrompen y se compran casoplones mayores a los que les criticaban a la casta. Ellos solos son los que nos están mostrando la basura que son. Y que viva Amancio Ortega, a ellos, te los regalo.

