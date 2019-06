Se olvidan de las cosas ¿verdad? ¿Qué hago en la cocina si iba al baño? ¿Dónde puse las llaves del coche? ¿Me dejé la plancha enchufada? ¿Les suena de algo? Olvidos siempre, aunque hagamos listas de cosas para no olvidar. ¿Y qué hay de ese episodio cuando te saludan por la calle y no sabes quién es? Menudo marrón ése. ¿Y la familia qué? Lo típico.

Olvidos transitorios que no siempre son por la edad. ¿Para qué vine a esta habitación? O iba a decirte algo pero? se me olvidó. A todos nos pasa ¿no? Los olvidos son comunes en las personas distraídas. Yo soy una de esas. Una vez dejé mi coche aparcado y al día siguiente al ir a buscarlo al garaje no estaba. Entré en pánico. "Se lo mamaron, pensé". Después de una hora lo encontré encima de una parada de guaguas de la zona. Menos mal que la grúa no apareció. En casa hay quien me cambiaba mis cosas de sitio por hacer la ruindad y reírse. Yo las colocaba de nuevo y volvían a irse. Casi me vuelvo loco.

Hay muchas razones para ir olvidando las cosas. Medicamentos, tranquilizantes o analgésicos. El exceso del alcohol y drogas también causa pérdida de memoria. Fumar reduce la cantidad de oxígeno al cerebro y también perjudica. Falta de sueño, ansiedad y sobre todo hacerse viejo. Esa es la peor. Eso sí, mientras no se olviden de ir a recoger a la pareja si han quedado, igual, pueden seguir vivos.