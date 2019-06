Nueva ciudad

La ciudad no es de los coches, sino de los ciudadanos. Y el presente nos ha llevado a modalidades de transporte -bici eléctrica, patines- que pueden retirar de las calles vehículos contaminantes, molestos e insalubres. Ya pasa en Europa. Pero la gran idea de nuestros munícipes es meter ese nuevo transporte en las vías, junto al resto de coches. ¿Quién es el genio que se ha tragado que los coches circulan por la ciudad a treinta kilómetros por hora? Eso no se los cree ni el que asó la manteca. Meter a un pobre ser humano en un patinete o una bici por un carril de coches es exponerlo a pitazos y broncas, si es que no le pasan por encima. Como nuestras aceras son tan estrechas y están invadidas por farolas, árboles y obstáculos, se entiende que quieran proteger a los peatones. ¿Y si se eliminan aparcamientos para crear vías adecuadas para los nuevos sistemas de transporte?