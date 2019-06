Aunque él no lo reconozca es un escritor de éxito, divertido y con un corazón que no le cabe en el pecho. Alexis Ravelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1971) siempre vuelve. Cuando no es con Eladio Monroe es con otro proyecto literario como el que tiene ahora mismo entre manos, pero del que no suelta prenda. "Por una vez me voy a morder la lengua y no contaré nada", revela un narrador que tiene claro que en su oficio existe una elevada dosis de mentira. "Mi trabajo consiste en eso: en mentir bien... Una novela es una mentira sofisticada que sirve para acercarnos a las verdades que uno/a no puede contar habitualmente", sostiene.

¿Tiene algo que declarar?

¿Legal o ilegal?

¿Legal, por supuesto?

Unas cuantas cosas, pero si las cuento podemos acabar todos en un calabozo...

¿Alguna vez ha estado en un calabozo?

En un calabozo, exactamente, no... No llegué a entrar, pero sí que he estado en un coche patrulla de la Policía.

¿Para realizar un trabajo de campo?

No, no, no (ríe)... Nada de trabajo de campo. Pasó en mis años mozos, antes de empezar a ganarme la vida con estos palos.

Usted es un fiestero, ¿no?

Usted sabe que sí y, además, que soy de barrio chungo y que he trabajado mucho la noche... Con esos antecedentes no hace falta que le diga que yo me divertí bastante cuando tenía pelo.

¿A qué se refiere cuando habla de "barrio chungo"?

A un barrio periférico... Yo crecí en Escaleritas, concretamente, en unos bloques del Patronato Francisco Franco. En la zona alta de la ciudad que, curiosamente, era un barrio bajo... En los años setenta y ochenta las sustancias psicotrópicas estaban por todas partes y debo confesar que tuve una adolescencia bastante golfa.

¿Cómo llega un camarero a convertirse en un escritor de éxito?

El escritor estaba antes que el camarero; lo del éxito lo dice usted... A mí me costó mucho demostrar que no era un camarero que escribía novelas, sino un escritor que se ganaba la vida de camarero. Eso está fastidiado, pero en este país hay un interés enfermizo por etiquetarlo todo. Lo que sí es verdad es que para pasar de una actividad a la otra fui aceptando curros que tienen que ver con la escritura, pero que no estaban bien vistos...

¿Qué tipo de curros?

Fui copy de publicidad, escribí jingles publicitarios, redacté el texto para una teletienda que vendía un sujetador sin tiras... Llegó un momento en el que ganaba más dinero juntando letras que sirviendo copas. Así fue como me safé del mundo de la hostelería.

¿Hasta qué punto las conversaciones de bar le han sido útiles para construir su universo literario?

No solo las conversaciones que mantenía con los clientes, sino las que tenían los clientes sin darse cuenta de que yo les oía... Mucha gente cree que los camareros son sordos, pero lo cierto es que detrás de la barra de un bar uno no puede evitar escuchar muchas cosas decentes e indecentes.

¿Alguna vez le habrá tocado aguantar la "mona" de un cliente que no estaba dispuesto volver a casa?

Unas cuantas, pero como yo era un fiestero muchas veces lo que hacíamos era cerrar el bar y corrernos una juerga hasta el amanecer.

¿Hay algo de su personalidad que haya trasplantado a los personajes de sus novelas?

No suelo. Intento que no. Por lo general, yo soy un tipo bastante aburrido y uno no puede aburrir al lector contando sus traumas y miserias... De hecho, procuro crear personajes que sean muy distintos a mí. Alguno se puede parecer porque se afeita la cabeza, como es el caso de Eladio Monroe, pero poco más... En mi defensa debo decir que eso se explica a partir del gandulismo del narrador: siempre es más fácil que un personaje se afeite la cabeza a que tengas que describir su pelo.

¿Ha utilizado alguna vez la escritura para pasarle factura a alguien?

Sí, rotundamente sí... Lo hago a cada momento. No a alguien en concreto, pero sí a determinados perfiles de la fauna humana. Un libro es una trinchera y ahí se entra para disparar al enemigo. Creo que una venganza literario es mucho mejor que una física.

¿Le han ofrecido alguna vez un "encargo" literario?

Sí.

¿Y qué hizo?

Aceptarlo. Yo como de esto. De hecho he escrito mucha literatura por encargo. Tengo hasta alguna que otra novela encargada por la UOC (Universidad Abierta de Cataluña) que incorporaron al temario de unas asignaturas... Eso es algo que hay que reivindicar porque cuando a un artista plástico o a un músico le dan un encargo a todo el mundo le parece algo normal, pero cuando eso ocurre con un escritor hay que restarle méritos porque es un encargo. Me gusta exaltar la labor artesanal de la literatura porque un narrador es alguien que está ejerciendo un oficio ligado a la tradición.