Perenquenes

Yo no sé qué piensan algunos. Una asociación de vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife. Se llaman El Perenquén (en La Gomera a esos bichitos maravillosos los llamamos prácanes) dice que irán a la Fiscalía porque el ayuntamiento ha aprobado la nueva ordenanza de movilidad y tráfico, y ha pedido que se posponga para volver a debatirla. Estamos todos asustados. ¿Pero aquí alguien ha fumado algo raro?

Dicen estos señores que su deseo no es judicializar la cuestión pero que de no ser atendida su petición por el gobierno municipal, irán la Fiscalía por la gestión de las pilonas para aparcar, y los "incumplimientos" de esta ordenanza de movilidad. Fíjate tú qué miedo. Su preocupación no es que se cuide el tema medioambiental, que los gorrillas no acosen a la gente, que se gestionen mejor los aparcamientos, los de personas con movilidad reducida, que se reduzcan las emisiones de humo o que las cargas y descargas estén mejor ordenadas. Y muchas más cosas.

No, que va. Hay que ir a a Fiscalía por la gestión de las pilonas. Que en Justicia no tienen nada que hacer. Allí no tienen asuntos importantes. Miren señor@s (estos son los mismos que han querido cargarse el carnaval de la zona centro), vamos a trabajar y si no tienen nada que hacer, se pueden sentar sobre las pilonas y tomarse un café. Pero a los demás no nos hagan perder el tiempo.