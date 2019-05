Mi verdadera patria

Ayer era el día de leer a la dulce y fresca sombra de un almendro. Pero me fui debajo de un almendro y hacia un calor del demonio y las moscas daban vueltas alrededor de unas bolsas de basura que habían tirado al lado de la carretera.

Pero como era el día, me puse a cavilar en que mi patria no es Europa, ni España, como decía Estévanez que mira tú por donde era un adelantado a su tiempo. Porque Europa se está desgorrifando toda desde dentro y España lleva camino de romperse como la cuerda de una guitarra. Pero tampoco es una peña ni una roca, que deben ser patrias solo aptas para las cabras.

Mi patria, realmente, son los recuerdos. El país en el que vivimos cuando éramos niños y no había fronteras para la aventura de descubrir las pequeñas cosas. Pero cuando camino ahora por los lugares en los que crecí es como si me hubieran robado la memoria. Las plazas umbrías y frescas han sido borradas por otras de mosaico y losetas. Los árboles y la tierra han desaparecido sustituidos por asépticos espacios abiertos. Las fincas por las que pasaba están ocultas tras altas paredes de cemento y las que siguen abiertas están llenas de colchones, neveras y basura que la buena gente ha ido arrojando, con mucho cariño, para convertir sus paisajes en un vertedero.

Mi patria, hoy, es un desorden de casas que han ido invadiendo los valles por el Norte y por el Sur de la Isla. Si sobrevuelas de noche el cielo de Tenerife y miras hacia abajo, el valle de Ucanca es como un corazón de oscuridad rodeado por un collar brillante de luces que recorre todo el contorno se la Isla hasta llegar a Teno. Nos hemos expandido como la marabunta, devorando terreno con los cuartos de aperos que luego se convirtieron en amplios chalés y bodegas que se hicieron castillos.

Cuando viajo por las carreteras de mi patria la gente protesta porque hay colas eternas. La gente protesta pero saca sus coches de sus garajes para meterse en las carreteras donde ya no caben. Y gritan que hay que hacer más carreteras para meter más coches y hacer que las colas sean más grandes.

Mi patria es un lugar donde se vive de una limosna que llaman solidaridad. Otros nos dan parte de su dinero para que nosotros podamos sobrevivir. Los canarios cantamos malagueñas cuando pedimos subvenciones y convenios. Y saltonas cuando los cobramos. Hemos aprendido que hay una diferencia entre los peninsulares y los godos: los primeros son los portugueses. Y mientras nuestros hijos se van a trabajar fuera de las Islas los de fuera vienen a trabajar aquí. Todo muy lógico.

Ayer me puse a Benito Cabrera, que ha compuesto las canciones más hermosas de esta tierra. Y a Los Sabandeños para escuchar a Manolo Mena, que te pone los pelos de punta. Y me di cuenta de que, cuando me muera, mi patria se irá a freír puñetas.