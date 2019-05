Que arda el almendro

Como muchos pibes de mi generación -como muchos de la precedente- yo leí los eructos impresos del cubillismo, recorrí varias veces la Psicología del hombre canario de Manuel Alemán y me aprendí versos de los románticos y los poetas sociales isleños -poco sutilmente emparentados- sobre nuestras rocas y almendros y sus dulces, frescas, inolvidables sombras. Ya sé que muchos, al cabo de treinta años, siguen bajo el vago encantamiento de estos descubrimientos, pero yo me aburrí bastante pronto. E incluso me alarmé un poco porque sentí que me asomaba al abismo mefítico de una noventayochización de Canarias. Ya se sabe: la caída ocupacional en la obsesión definitoria más o menos definitiva, siempre dictada con un acento entre dramático y liberador. ¿Qué es Canarias? ¿Cómo somos los canarios? ¿Por qué no somos así apenas y en cambio somos tan asá? ¿Queremos poco a nuestras madres o quizás las queremos demasiado? ¿Esta tierra que nos duele tanto -aquí se debía poner una pose unamuniana- es una condena geográfica que esconde un tesoro espiritual o todo lo contrario o pásame el almogrote de una vez?

Por supuesto, cada venturoso Día de Canarias, cada 30 de mayo, hay que zamparse, con papas arrugadas y un orgullo demencial a modo de mojo rojo, varios centenares de definiciones de una tierra única, empezando por las de las administraciones públicas y los medios de comunicación. Nicolás Estévanez proclamó que la patria era un almendro: simplemente un recurso poético para identificarse sensitivamente con el sagrado entorno de la tierra madre. Ese recurso se ha normalizado y vulgarizado y no hay escritor, columnista o presentador de televisión que no explique que la patria, para él o ella, no es otra cosa que el trajín festivo en el patio de la casa de su abuela, los olores de la romería interminable a la que le llevaba su padre, un paisaje volcánico desoladamente hermoso, los verodes que cubrían los tejados de la casa del vecindario, los sancochos y los asaderos, una isa rompiendo el aire. Esta versión light de la patria, por supuesto, encierra un problema: es una acumulación de recuerdos individuales limitadamente compartidos. Por eso, para afianzar su legitimidad y su fuerza expansiva, las patrias tienen calendarios rituales, héroes indiscutibles, victorias admirables o derrotas heroicas. El imaginario de Canarias muestra estos casilleros vacíos, y muchos pueden considerarlo un déficit simbólico, una patología de la memoria, un aborto nacional sordo, mudo y ciego. Yo, por el contrario, lo considero una enorme ventaja, si no para edificar una patria, sí para avanzar como un país sin las hipotecas de una memoria falsaria y carcelera, como son todas las memorias nacionales y protonacionales.

Canarias no necesita definiciones controversiales o sentimentales. Canarias necesita explicaciones -con capacidad teórica y rigor metodológico- a sus tradicionales problemas, debilidades y contradicciones políticas, económicas y sociales. Explicaciones que se articulen, argumenten y proyecten desde la historiografía y las ciencias sociales. Podemos conservar el almendro del gran Estévanez como curiosidad literaria. Los que han venido después proporcionan una sombra tan oscura y palabrera que más vale que ardan en el olvido.