Una noticia

Hay noticias que son como un latigazo. Una mujer, Verónica, se ha suicidado después de que un miserable haya difundido un vídeo de contenido sexual que ella le envió hace años, cuando tenía con él una relación que luego se rompió. Ella siguió con su vida, con una nueva pareja y con hijos. Y cuando el ex amante quiso retomar la relación, se negó. La amenazó con difundir el vídeo en su empresa y cumplió su amenaza. En otro famoso caso similar, la afectada, con total desinhibición, se transformó en un personaje de esa inmunda televisión dedicada a la basura sentimental. Verónica no. Abrumada por la vergüenza decidió quitarse la vida. Hay una categoría de individuos execrables, violadores y asesinos, en donde la Justicia seguramente no va a poder poner al tipo repugnante que puso el vídeo en la redes sociales. Ojalá pudieran. Porque su actuación es tan miserable que da auténtico asco.