Las mujeres son unas cotorras

Y no es que lo diga yo, lo dice una eminencia internacional de la psiquiatría como es Luis Rojas Marcos. Este médico andaluz de prestigio mundial, se daba a conocer en el mundo entero al ser el responsable de la sanidad pública el día del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Rojas Marcos asegura que la capacidad inaudita de hablar de las mujeres españolas les alargará la vida, y tendrán una esperanza de vida superior a la de los hombres de tímpano perforado. Ya de hecho, el psiquiatra nos cuenta en una entrevista concedida hace unos meses, a colación de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad del País Vasco, que hablar es muy sano y que por esa razón las españolas son tan longevas. Según nuestro protagonista, las españolas son las terceras mujeres más parlanchinas del planeta y por ello las terceras que más viven. Y es que parece ser que hablar y conectar con los que nos rodean hace no sé qué milonga en el cerebro que lleva a ganarle tiempo al tiempo.

Por el contrario están los hombres. Sujetos cada vez más pasivos en todo, y esto no iba a ser una excepción. Callados, sin decir ni mu, y escuchando una retahíla interminable de las féminas, que ni estando ya el macho en su lecho de muerte lo dejarán morir en silencio. Lo bueno de todo esto, es que lo de Rojas Marcos es una suposición empírica, ya que no tiene ninguna base científica y todo se debe a su propia observación. Recuerdo una vez que entrevisté en el hotel Mencey a Luis Rojas Marcos y me dejó atónito contándome que los grandes males del siglo XXI serían las enfermedades mentales y la soledad. Por aquel entonces, yo pensé que jugaba a la ruleta. Hoy, tristemente, el tiempo le da la razón a este psiquiatra de prestigio internacional. Qué miedo tú, sobre todo lo de las mujeres.

