Los pactos

La verdad es que no sé cómo enfocarlo. ¿Cuál podría ser el mejor pacto para gobernar Canarias? No para ellos, no les hablo de los políticos. Les hablo de lo mejor para nosotros, para los ciudadanos. Esa es la gran pregunta, la que nos interesa a nosotros. La que nos va a condicionar los próximos 4 años. Ya me comentaron hoy (y me llamaron) que los reservados de ciertos restaurantes no daban avío.

Lo escribía ayer. Un gobierno conjunto de PSOE y CC parece lo más estable en el Parlamento canario, parece lo más coherente, e incluso llevaría buen rollo entre Canarias y Estado, pero los desencuentros entre Pedro Sánchez, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres en Canarias han hecho mucha pupa. Ayer mismo leí que en Ciudadanos están dispuestos a hablar con Clavijo. Hace dos semanas de eso ni se hablaba. El pacto con el nacionalismo, centro, derecha, se está hablando. Y supongo que por la izquierda también.

Al final se impone el sistema de bloques. Igual que en las generales de hace un mes. Tengo la impresión de que esto se va a alargar. Y se va a juntar todo. Pactos de generales, autonómicas, ayuntamientos y cabildos. Menudo potaje de berros con gofio. En la Gomera tenemos un dicho: "que cada cual cargue con sus pantanas". Pero les recuerdo a los que están decidiendo que no son sus pantanas, son las nuestras? cuiden nuestras pantanas.