Los fracasos

Todo el mundo sabía que Podemos -en Canarias y en el resto de España- estaba destinado a pegarse una hostia, fenómeno ajeno a su laicismo y bastante incomprensible al tratarse de la voz del pueblo, unido, jamás será vencido, bajo el humilde liderazgo carismático de Pablo Iglesias. Todo el mundo, obviamente, menos los candidatos y cuadros de Podemos en las ínsulas asirocadas, convencidos de su crecimiento exponencial, por utilizar una expresión del agrado de la secretaria general, Noemí Santana. Se recordará, en efecto, que según Santana, la pobreza y la miseria, los malos resultados escolares o las deficiencias del sistema sanitario público estaban creciendo exponencialmente desde hace un cuarto de siglo. Es un enigma irresoluble que no hayamos caído en el canibalismo. En un canibalismo exponencial, desde luego. Algo de espectáculo antropofágico ofreció Sí Podemos Canarias cuando Mery Pita (y sus minions) intentaron volar la lista electoral de Gran Canaria al Parlamento en una maniobra tan artera que cuesta imaginar a Domingo González Arroyo (un suponer) intentando algo similar. Y ahí está la señora Pita, extendiendo sus tentáculos en su escaño madrileño, sin que se le haya abierto (todavía) ningún expediente disciplinario.

El punto central del programa de Podemos consistía en echar a Coalición Canaria del Gobierno. Como relato programático es bastante escaso si no se acompaña de otras voces, otras ambiciones y otros ámbitos. Confundir tus deseos con la realidad es malo, confundir tus anhelos con los de todo el mundo es aún peor. El dramatismo estridente e hiperideologizado de Podemos no despierta simpatías mayoritarias en las clases medias (y medias bajas) urbanas. La implantación socioelectoral de Podemos -sobre todo en Tenerife- se la proporcionaba en periferias y barrios el activismo Si se Puede; donde la confluencia no ha sido posible o se ha roto Podemos se ha liliputizado con una marca devaluada y Si se puede ha sido aniquilada (después de muchos años de curro y sacrificio Pedro Fernández Arcila y sus compañeros se han visto borrados del mapa político de Santa Cruz). Parece que les cuesta entenderlo, pero insinuar que quien no piensa como tú o desconfía de tus unicornios en materia económica y social es un lerdo o un canalla no ayuda a mejorar tu implantación electoral. Las querellas y desgarros internos, los fulanismos y despropósitos de Podemos en España han terminado de arruinar las opciones de consolidación política de Santana y los suyos.

Los modestísimos resultados de Ciudadanos no merecen tanta atención. Al menos los podemitas han reconocido que sus resultados son malos. Vidina Espino y sus compañeros no han resollado más que insignificancias. Con un ejército de dos escaños no ocupas la centralidad política ni en la República de San Marino. Cuando escuché en los debates que Espino se enmedallaba con la heroicidad de veinte años de cotización en la Seguridad Social pensé no solo que la selección de personal político por Ciudadanos podía firmarla a ratos Valerio Lazarov, sino que en definitiva esto, que nunca fue precisamente la Atenas de Pericles, entraba en una deriva definitivamente crepuscular, subsidiaria y grimosa.