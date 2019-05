¿Y ahora qué?

Lo escribía ayer. No nos queda nada. Los resultados electorales nos han dejado el Juego de Tronos. Todo por decidir. Quien verá esos teléfonos móviles echando humo. Ganó el PSOE. Sí, pero ganar no es gobernar. Juan Fernando López Aguilar, ganó unas elecciones con 27 diputados, y no fue presidente. Burro cargado busca camino. Todo se andará. Pero este burro me da que va muy cargado.

Me cuentan que ya hay conversaciones por la derecha, por la izquierda, por el centro y por La Graciosa. Lo propio sería un pacto entre PSOE Y CC. Suman y darían estabilidad pero? se machacaron en la campaña electoral. Bueno, las líneas rojas se pueden borrar. Señoría Fernando Clavijo y Señoría Ángel Víctor Torres se pueden mirar a la cara y hablar. Señoría Asier Antona mira de reojo. Y si no pues nada. Cada uno para su tribu y a buscar calor en otro lado. Siempre hay un roto para un descosido.

La izquierda no suma en Canarias. El centro derecha llega muy justo. Depende de Ciudadanos. Que tampoco tuvieron los resultados que esperaban. Y a ver qué hacen mis gomeros, que tienen la llave de la caja de Pandora. El silbo es Patrimonio de la Humanidad, ahora más de uno aprenderá a silbar rápido. Dicen que hay cola ya pidiendo cita al profesor Mamadou, a ver cómo se cierran los pactos. Señ@res, bienvenidos al circo de la política. Nos quedan dos meses divertidos.