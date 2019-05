El día después y los gomeros

Esto no va a ser fácil. No nos queda nada. Los gomeros van a ser la llave. Quién lo diría. Los perdedores Nueva Canarias y Podemos. Dos ideas muy claras: se consolida el PSOE, Ciudadanos ha pinchado, no llegaron. Y el PP y CC no cayeron cómo se esperaba. Todo muy igualado. Ahora un par de meses de negociaciones y pactos. Vaya escenario.

Vox desapareció. José Bermúdez y José Alberto en Santa Cruz y La Laguna ganaron. Otra cosa será quien gobierne. Ya saben, el día después. La derecha se ha roto un poco y la izquierda se ha armado. Y los nacionalistas han aguantado. El PSOE ha ganado. Casi el 30 por ciento del voto. Pero es curioso, serán los gomeros de Casimiro, el gran lagarto gomero, al que el PSOE machacó, el que va a decidir casi seguro. Que cosas.

Ahora, más allá de los resultados, toca reflexionar. Y tener mano derecha o izquierda o de centro, nunca se sabe, para pactar y gobernar, y más allá de ello para dar estabilidad. Canarias lo necesita. Ojalá quienes nos gobiernen tengan la responsabilidad necesaria para pensar en nosotros. Ya no hay mayorías absolutas. Solo vale dialogar. Y si hay un poquito de cariño mejor. Solo pedimos un Gobierno estable, creo que es lo que todos queremos. Señor@s, al final, fíjense que cosas, todo está en las manos de mis gomeros. Quién lo diría? suenan chácaras y silbo. Soy gomero.