No sabe ni qué hace el Cabildo

El PSOE en Tenerife es lo mismo que Podemos. Si vienes con el panfleto que los socialistas están largando por todo el resto del territorio nacional, ya puedes presentarte al Cabildo desde Guía de Isora o desde Cuenca. Lo que criticas y lo que propones es exactamente lo mismo. No se adapta ni a la realidad insular ni a nada que se le parezca. El candidato al Cabildo de Tenerife por esta formación, Pedro Martín, es un tío que cae bien, y que ha salvado bien sus muebles en el municipio sureño del que procede. Ahora, no tiene Tenerife en la cabeza, ni se ha preocupado por enterarse de hacia dónde va la Isla. Como los de su grupo, no para de repetir el mismo cansino mantra exacto al de Podemos: bienestar social, redistribución de la riqueza, servicios sociales, empleo, políticas sociales, obviamente, carreteras (otro rey Midas)... Asombra profundamente que desconozca que para que todo esto ocurra se necesita tiempo y muchas buenas ganas, un buen equipo y mucha planificación.

El actual alcalde de Guía de Isora parece desconocer totalmente lo que es #Tenerife2030: el corazón del Cabildo. Un plan del actual presidente, Carlos Alonso, y su equipo para conseguir todo lo que Pedro el de Guía anuncia como nuevo. Decir que #Tenerife2030 es algo que queda muy lejos, amén de una estupidez, es una banalidad y muestra un desconocimiento desproporcionado. Para auparse al futuro hace falta tener a disposición las herramientas necesarias para que la accesibilidad al trabajo que se desea, esté a mano. Sí, también hacen falta becas y dos huevos duros, pero sobre todo cabeza y tesón para poner todo ello a disposición de los tinerfeños. Y eso y mucho más es #Tenerife2030: un proyecto integral que intenta coger nuestro gran nicho de población y llevarla a un futuro de confort mediante la formación y el empleo. Y todo esto, querido Pedro, para tu conocimiento, ya está en marcha y bastante avanzado. Desde la humildad, te animo a echarle un ojo.

@JC_Alberto