Alonso y Clavijo, según Cristina Tavío

No pensar que la salida de Cristina Tavío del PP tiene mucho que ver con lo que fue su crisis interna y cómo (según ella) Asier Antona la trató y manejaba el partido, sería estar en el limbo. Asier Antona, como Pablo Casado, han hecho un partido a su medida, pero esa medida ha chocado de lleno con piedras como las tres derechas (en el caso de Casado), o en la carta que Cristina Tavío publicaba ayer en este periódico. Casado ya tuvo que pedirle a Rajoy, tras arrasar con todo su equipo, que por favor se incorporara a la campaña. Antona, tras sus resultados, parecía no necesitar ayuda de los perdedores de las primarias. Sin embargo, las declaraciones de Cristina Tavío son un último dardo envenenado a quien la fulminó del mapa allá donde pudo. Es muy posible que tanto Cs como CC, sabiendo desde hace tiempo que Cristina no repetiría en ninguna lista del PP, le hubieran ofrecido cobijo. Sin embargo y como afirma en su misiva, se marcha al plano académico.

Tavío lo ha sido todo en el PP, y su gran logro (para quien escribe) fue la formación de todos los comités locales en Tenerife. Y al dejar su acta y mandar su carta pide el voto para Coalición Canaria, quien fuera su bestia negra años y años. Cristina debe haber visto la luz y no quiere que ni a Carlos Alonso ni a Fernando Clavijo les falte un solo voto para gobernar Canarias. Pues como ella afirma son dos mentes solventes y preparadas. Y es que a juzgar por los cargos que desempeñan, sí, lo son. Tavío se va matando del PP, porque al equipo de Antona, su enemigo íntimo, esto es una bofetada inesperada. Algunos sabemos de los reveses imperdonables de Cristina, y este es uno para Asier. Y grandes o pequeñas, sus bolsas de votos van para Carlos Alonso en el Cabildo y Fernando Clavijo de cara a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Qué cosas tú.

@JC_Alberto