Ya pasados unos días, sabía que algo muy importante me unía a la alcaldesa de Güímar, Friki Castro, perdón, Luisi Castro, pero no sabía el qué. Cuando la miraba a los ojos en cualquier entrevista de radio, me sentía identificado con algo bastante profundo; más allá de Sálvame, más allá de pedir que la momia de Franco fuera enterrada en su municipio: era algo más serio. Estos días, y tras ver sus vídeos de campaña electoral resolví el galimatías: ninguno de los dos tenemos ni puñetera idea de bailar. Ni nosotros, ni ningún miembro de la plancha, a juzgar por las apariciones estelares en las redes sociales en un principio, y después ser recogidos por todos los medios de comunicación. Allí está Luisi, tumbada cual Sara Montiel en el cheslón, y flanqueada por dos robustos caballeros vestidos de esmoquin que te invitan a echarte las manos a la cabeza, antes de que salga en forma de batucada, y en un baile endemoniado, el resto de la plancha.

Y es que Luisi se supera a sí misma por momentos. Lo sorprendente es que no pocos medios han intentado buscar a vecinos avergonzados sin éxito. Los güimareros están encantados con una estrategia promocional que a muchos de fuera, en casa y al verlos, se les suben los colores de la vergüenza ajena. Pero ahí está ella dando la nota, innovando y ganándose a un pueblo que puede darle hasta la mayoría absoluta. A falta de perras: ingenio. Los puristas de la política andan con los pelos de punta. Están tan obcecados en parecer el oráculo de Delfos, que han perdido hasta el sentido del humor. Oye, y tal y como están las cosas, que los políticos te hagan reír un rato no está nada mal. Y los que critican, que critiquen, porque lo que está claro es que Friki Castro le tiene cogido el pulso a Güímar, porque además, y es lo que importa, se parte el pecho por su municipio.

@JC_Alberto