Un escrito demoledor

José Antonio Choclán, exmagistrado del Tribunal Supremo y a la sazón nuevo abogado de Fernando Clavijo, presentó ayer un escrito en el que solicita a la jueza el sobreseimiento y archivo del caso Grúas. Es sin duda lo que cabe esperar que haga tu abogado, pero sorprende la contundencia del alegato, de más de 50 folios, en el que el abogado desmonta uno a uno los argumentos de la fiscalía patriótica del PSOE, y revela cómo se ha retorcido el brazo a la justicia para presentar a Clavijo como imputado, ensuciarlo para las elecciones e inhabilitarlo para ser un candidato viable a la Presidencia del Gobierno.

El escrito resulta demoledor, tanto en el relato de los hechos narrados como en la jurisprudencia presentada para amparar cada argumento jurídico. Choclán recurre incluso a jurisprudencia del propio Astor Landete para desmontar el último relato de la Fiscalía. El abogado demuestra que en la Junta de Gobierno de La Laguna que aprobó el préstamo no estuvo Clavijo, que la decisión se ajustó a procedimientos reglados, que se devolvió lo prestado en seis meses y con intereses -no hubo por tanto quebranto económico alguno- y que todo se resolvió con eficiencia y eficacia. Mención especial merecen las citas al informe del fiscal del TSJC retenido por la Fiscalía del Estado, en el que, tras analizarse los reparos del interventor, los informes de la asesoría jurídica, o los acuerdos de la Junta de Gobierno municipal, se determina que Clavijo actuó con transparencia y claridad, usando legítimamente su facultad para levantar reparos, y que no hubo delito alguno.

Precisamente por eso se ocultó el informe del fiscal del TSJC. Por eso, a pesar del plazo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de disponer del informe antes de que el TSJC perdiera la competencia, no se evacuó alegando "razones de conveniencia". Razones -precisa Choclán- que no concretan para quién o para qué resultaba conveniente obviarlo, porque "es evidente que lo conveniente para el Sr. Clavijo era que se presentara el informe que proponía el archivo de la causa". En vez de eso, tras asumir Anticorrupción el caso por decisión política, se emitió otro informe nuevo. Esa es una de las claves centrales del proceso: consumada la previsión de la Fiscalía del Estado, y tras acordarse el regreso de la causa a La Laguna, Farnés, encargada ahora del asunto, se aparta absolutamente del borrador del TSJC y aprecia claros indicios de delito donde antes el Ministerio Público no los percibía, a pesar de mantenerse inalterados los hechos y no producirse nuevas circunstancias.

El de Choclán es un informe que no se limita a echar por tierra falsedades como la relación de Clavijo con Grúas Poli, o la mentira reiterada sobre la inexistencia de intereses en el crédito. Choclán desnuda también las intenciones de la Fiscalía y nos revela sus tejemanejes para empurar a Clavijo a cualquier precio.