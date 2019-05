Un cuento de ranas

¿Conocen el cuento del escorpión y la rana? Ya saben, el escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar el río. Y le asegura que no le hará daño alguno. Convencida, la rana acepta. Y allá van, el escorpión subido al lomo de la rana, cruzando el río. Felices los dos. A medio camino, en el río, el alacrán pica de muerte a la rana. "¿Y eso que fue?", pregunta asombrada la rana muriéndose. "Ahora vamos a morir los dos?". "Porque matar está en mi naturaleza", asevera el escorpión mientras se hunden.

Los escorpiones no hacen política, simplemente sobreviven, bueno, en política también se sobrevive? ¿Qué hace el escorpión? ¿Por qué mató a la rana que confió? ¿Por qué lo hace si sabe que le cuesta la vida? El bicho ruin al menos es sincero: lo hace porque está en su naturaleza. Aunque quiera, no podría dejar de hacerlo. No puede evitarlo. Nunca.

Los políticos no son escorpiones y los escorpiones no son políticos (menos mal) pero es verdad que lo mismo ocurre al escorpión que a muchos políticos. Quien tiene determinada personalidad no actúa de otro modo. Es genético e inevitable. Es muy complicado cambiar y loro viejo no aprende idiomas. Siempre hay escorpiones. La pena es la rana, que pasaba por allí. Siempre hay gente rana, gente que confía, como la rana, buena y que cree en todo. Somos los tontos, los que nunca dejamos de creer.