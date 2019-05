A Dostoyevski, que fue un empecinado ludópata en su juventud y un acérrimo defensor del zarismo en su madurez, la democracia le parecía algo así como jugar a la ruleta: "apueste por quien apuestes, la ruleta te engañará, incluso si te vuelves rico". Asombra escuchar a estas alturas que la pregunta sobre pactos y alianzas poselectorales no tiene una respuesta obligatoria. Porque claro que la tiene, y en especial, cuando la representación política se fragmenta y para formar gobierno deviene imprescindible el compromiso de dos, tres o cuatro partidos y coaliciones. Demandar un compromiso explícito sobre sus opciones y preferencias a la hora de pactar ayuda a que el voto democrático no se parezca tanto a la ruleta como ironiza el novelista ruso.

Mientras las derechas se centran en cuestiones identitarias y territoriales -en otros sitios de Europa son más reactivas, transversales y creativas, quizás hasta más peligrosas- las izquierdas, por supuesto, siguen arrebutadas en sus viejas y raídas mantas. Basta con enchufar gasto público a unas políticas sociales más amplias y sistémicas y ya se ha acabado el problema. No he leído ninguna reflexión, no se diga ya una propuesta seria, sobre la reforma del sistema educativo ni en las pasadas elecciones generales ni en las campañas de las elecciones autonómicas. Ni uno solo. Lo mismo ocurre con el modelo del sistema público sanitario cuando nos adentramos en una coyuntura que se cronificará en breve: más viejos, más enfermos, más exigencias para aumentar la cartera de servicios del sistema desde el piadoso olvido de una obviedad: los recursos financiero son y serán siempre limitados. ¿Funciona razonablemente la Atención Primaria? ¿Los servicios de Urgencias atienden exclusivamente a los casos de urgencia? ¿Por qué se invierten cantidades ridículas en Medicina Preventiva? La respuesta automática, en la más pura ortodoxia socialdemócrata, apunta a subir los impuestos "a los que más tienen". Los que más tienen, sin embargo, viven muy mayoritariamente fuera de Canarias. Los ciudadanos isleños con un salario superior a los 60.000 euros anuales apenas llegan al 3% de los contribuyentes. Una subida de impuestos a estas rentas no generaría recursos especialmente relevantes. Los que más ganan en estas Islas -los propietarios y accionistas de las grandes cadenas hoteleras, las grandes superficies comerciales, las empresas de construcción y servicios de ámbito nacional o internacional- no tributan en Canarias, como tampoco lo hacen los gigantes tecnológicos. La fantasía de una hacienda autonómica capaz de una recaudación infinitamente elástica esconde, simplemente, una impotencia programática, una voluntad de seguir contando un viejo cuento una y otra vez como una promesa de redención esencialmente falsa e intelectualmente miserable.

Pero de nada de eso se habla. Simplemente se siguen expectorando promesas según la antigua cultura electoral enraizada en los últimos cuarenta años, evacuando unas explicaciones mínimas, sin molestarse un segundo en articular una propuesta verosímil y basada en evidencias. Por supuesto: si se gobierna se genera más cansancio, más decepción, más indiferencia. Y así la ruleta sigue girando y se va cuartando la legitimación democrática del poder: "que venga alguien y lo arregle todo ya".