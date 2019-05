Se va a liar bien buena el día 12 de este mes. Por si no lo saben, a partir de ese día, todas las empresas sin excepción tienen que registrar las horas que cada uno trabaja. ¿No se lo han dicho en su empresa? Pues sí, para combatir la precariedad laboral y que queden reflejadas las horas extras. Suena bonito, pero no sé cómo lo harán porque hay un follón terrible. Nadie ha dicho cómo hay que hacer el registro. No hay herramientas o procedimientos definidos.

Eso sí, que se preparen los empresarios, hasta 6250 euros de sanción si no está listo, todo dependiendo de cada empresa. La inspección laboral se está preparando. Hay que guardar el registro durante cuatro años. Las horas extras o se pagan o se dan en días libres. O sea, que vayan preparando el desembolso.

A ver cómo se controla el desayuno de media hora (el que lo tenga) o el fumadero en la puerta no sé cuantas veces, ¿eso cuenta también en él registro? Hay quien está preparando aparatos para firmar e incluso alguna App en los teléfonos de los empleados para que ellos mismos registren. Pero habrá mojo con morena, porque muchas empresas se han tomado a la ligera este asunto. La Inspección Laboral ya les digo yo que no. Esos no perdonan. Sobre todo cuando cualquiera puede denunciar. Puedes escapar un tiempo, pero un día aparecen y leña al mono. Ojo el día 12, va a haber tenderete.